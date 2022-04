Atalanta, tutta la stagione in una notte

Ottava con 51 punti, a meno due dalla Fiorentina, a meno quattro dalla Lazio e a meno sei dalla Roma, l’Atalanta rischia di perdere il treno per l’Europa, anche se ha ancora una match da recuperare contro il Torino. La Dea formato Serie A è in difficoltà, lo dicono le ultime due sconfitte con Sassuolo e Napoli, lo dicono ancora di più i numeri delle ultime undici giornate: sono solo 10 i punti conquistati da Gasperini, tanti quanti il Genoa terzultimo, giusto per fare un esempio. L’involuzione è figlia delle assenze, senza Zapata per tre mesi sarebbe dura per tutti, e probabilmente del doppio impegno che quando la coperta è corta a livello di giocatori disponibili diventa quasi impossibile da sostenere.

Atalanta-Lipsia vale tutta una stagione

Così mentre la stagione nazionale non è di certo brillante come le ultime, l’Atalanta ha una sola possibilità per continuare a vivere la sua favola: battere il Lipsia giovedì al Gewiss Stadium, volare in semifinale e poi puntare dritta alla finalissima di Europa League, che in caso di vittoria spedirebbe in Champions Toloi e compagni. La strada del successo è lunga, e la prossima è la tappa più importante.

Il Lipsia è squadra forte, con tanto talento, ma non più dell’Atalanta, come in molti avevano pensato prima della gara di andata. In Germania è successo un po’ di tutto, le due squadre sono costruite per offendere e non per difendere e si è visto. Ai punti però la Dea avrebbe meritato qualcosa di più, nella ripresa il predominio territoriale è stato netto e forse con l’organico al completo la vittoria sarebbe arrivata, invece si ripartirà dall'1-1.

L’indicazione più importante però c’è stata, ed è stata chiara, la squadra di Gasperini non ha nulla da invidiare al Lipsia e in casa con i propri tifosi a spingere la squadra l'impresa è possibile. La vittoria non sarà facile da conquistare, è sempre bene dirlo perché si tratta comunque di un match aperto ed equilibrato, ma per l’Atalanta è vitale, senza infatti il finale di stagione rischia di essere piatto con un solo obiettivo, uno dei primi sette posti, da inseguire faticosamente e con poche possibilità di aggancio.