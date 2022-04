Atalanta-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Atalanta-Napoli di domenica alle 15 è un crocevia fondamentale per le due squadre. I bergamaschi inseguono il quarto posto occupato dalla Juventus, otto punti di distanza sono tanti ma Gasperini deve ancora recuperare il match con il Torino e guarderà con attenzone la sfida tra i bianconeri e l'Inter sperando nello stop della formazione di Allegri. Spettatore interessato del derby d'Italia sarà anche il Napoli di Spalletti, secondo in classifica a meno tre dal Milan che giocherà contro il Bologna. Entrambe le squadre arrivano da due discreti periodi di forma, quattro punti nelle ultime due gare per la Dea, due successi in fila invece per i campani.

Atalanta-Napoli: le scelte di Gasperini

Sono due gli indisponibili di Gasperini per il prossimo match della sua Atalanta, non ci saranno infatti Toloi e Zapata infortunati. Da Zingonia però arrivano anche buone notizie, Malinovskyi, Boga e Miranchuk hanno recuperato e ci sarà anche Muriel rientrato solo venerdì dalla trasferta con la Nazionale in cui però non ha giocato nemmeno un minuto mercoledì notte. Il sudamericano non dovrebbe essere in campo dall'inizio, lasciando così spazio al tridente leggero con Boga centravanti sostenuto da Koopmeiners e Malinovskyi. L'avanzamento dell'olandese toglie ogni dubbio in mediana dove giocheranno De Roon e Freuler con Zappacosta e Hateboer a presidiare gli esterni. In difesa, davanti a Musso, al posto di Toloi ci sarà Palomino.

Atalanta-Napoli: le scelte di Spalletti

Spalletti di presenta al Gewiss Stadium con tre titolari assenti, Osimhen e Rrahmani per squalifica e Di Lorenzo per infortunio. Difesa a pezzi quindi con Ospina in porta, Meret è ancora fuori per un problema fisico, che sarà protetto da Koulibaly e Juan Jesus in mezzo e sugli esterni da Mario Rui e probabilmente Zanoli, giovane talento che è in vantaggio su Malcuit. Per fortuna del tecnico toscano a centrocampo recuperano tutti così il terzetto sarà formato da Fabian Ruiz, Lobotka e Anguissa. Già fatto anche il tridente con Insigne e Politano a sostenere Mertens.

Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Boga.

Napoli (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne.

La diretta streaming e tv di Atalanta-Napoli

La sfida di domenica pomeriggio sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, niente diretta quindi su Sky. La piattaforma è disponibile tramite App su tutti i dispositivi abilitati, comprese smart Tv e smartphone, oppure via pc e notebook sul sito ufficiale dell'emittente. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi e a Massimo Gobbi, ex giocatore nerazzurro.