Atletico Madrid-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

Torna la sfida infinita di questa stagione in Spagna, domenica alle 21 al Wanda Metropolitano c'è Atletico Madrid-Barcellona due formazioni che non solo si stanno giocando un posto tra le prime quattro in Liga, ma che sono in corsa in Champions League e nello stesso lato del tabellone, inoltre proprio dal cammino europeo dipenderà chi tra le due andrà al Mondiale per club. Entrambe arrivano alla gara caricate dal passaggio ai quarti nelle massima competizione europea ai danni delle italiane Napoli e Inter.

Atletico Madrid-Barcellona, le scelte di Simeone

I colchoneros si presentano al match senza gli infortunati Gimenez e Lemar, unici indisponibili visto che Griezmann e Azpilicueta sono tornati già nel match di mercoledì. Qualche dubbio nell'undici titolare di Simeone, in difesa Savic dovrebbe essere preferito a Gabriel, in mediana Barrios è in vantaggio su Saul, mentre Koke e De Paul sembrano inamovibili. In attacco lo scatenato Depay visto con l'Inter potrebbe comunque partire dalla panchina, i titolari dovrebbero essere Morata e Griezmann.

Atletico Madrid-Barcellona, le scelte di Xavi

Tante le assenza per i blaugrana che non potranno contare su Gavi, Pedri, De Jong e Ferran Torres. Poche scelte soprattutto in mediana dove verrà ancora adattato Christensen mediano, ai suoi fianchi Gundogan e Fermin. Nel tridente offensivo Lewandowski sarà il centravanti con ai fianchi Lamine Yamal e probabilmente Raphinha, l'esterno è in vantaggio su Joao Felix.

Atletico Madrid-Barcellona, probabili formazioni

Atletico Madrid (3-5-2) Oblak, Witsel, Savic, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Saul, Samuel Lino; Griezmann, Morata

Barcellona (4-3-3) Ter Stegen, Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Christensen, Fermin, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphina

Atletico Madrid-Barcellona in diretta tv e streaming

La supersfida Atletico Madrid-Barcellona di domenica sera sarà trasmessa in diretta streaming in Italia da DAZN che metterà a disposizione degli abbonati le immagini sul proprio sito internet e sulla App scaricabile su tutti i dispositivi abilitati.