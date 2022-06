Belotti, addio al Torino: dove giocherà nella prossima stagione

Adesso è ufficiale: Andrea Belotti lascerà il Torino. L'attaccante ha infatti deciso di non rinnovare il proprio contratto con i granata, salutando così il club dopo sette anni, durante i quali ha collezionato complessivamente 251 presenze realizzando 113 reti. Un addio che era ormai nell'aria da settimane, con il "Gallo" che, più volte, aveva fatto intravedere il desiderio di cimentarsi in una nuova avventura. E su di lui, inevitabilmente, hanno subito messo gli occhi alcuni club.

I club che seguono Belotti

Su Belotti, nel giro della Nazionale maggiore ormai da sei anni dopo la trafila nelle rappresentative giovanili, si registra l'interesse del neopromosso Monza di Berlusconi. I brianzoli, che hanno conquistato l'accesso alla massima serie superando il Pisa nella finale playoff, vogliono recitare fin da subito un ruolo da protagonisti anche in A e, per farlo, sognano di piazzare un vero e proprio colpo in attacco. Il "Gallo", tuttavia, è seguito con interesse anche dalla Fiorentina, che potrebbe non esercitare il diritto di riscatto su Piatek. L'ex Palermo sarebbe profilo gradito dal tecnico dei viola Vincenzo Italiano, che ha bisogno di un centravanti che possa garantire un buon numero di reti per concretizzare la grande mole di gioco prodotta.

In netto ribasso, invece, le quotazioni di un approdo di Belotti al Milan. Il Diavolo aveva messo gli occhi sul giocatore granata nei mesi scorsi, ma adesso sembra aver cambiato strategia. Per il reparto offensivo, infatti, i rossoneri vogliono puntare forte su Divock Origi, in uscita a parametro zero dal Liverpool.