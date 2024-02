Bologna-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Nel giorno di San Valentino, Bologna e Fiorentina scendono in campo nel replay della recente sfida dei quarti di Coppa Italia (vinta dai viola ai rigori), nel recupero della ventunesima giornata slittato per l’impegno dei toscani nella Supercoppa italiana. Tanti i temi sul piatto, a partire dalle nove reti messe a segno dalle due squadre nell’ultima uscita (cinque quelle rifilate dalla formazione di Italiano al Frosinone, quattro quelle segnate dai rossoblù al Lecce) per proseguire con gli interessi di classifica, che rendono il match quasi uno scontro diretto. I padroni di casa continuano infatti a gravitare con pieno merito nella zona Europa della graduatoria, a tre lunghezze dal quarto posto, seguiti a due incollatura dalla Fiorentina che va a caccia di un successo proprio per non perdere contatto con l’Atalanta che al momento occupa l’ultimo slot disponibile per accedere alla Champions.

Nell’analisi degli scontri diretti, Fiorentina decisamente avanti (61 affermazioni contro le 45 degli emiliani, l’ultima è il 2-1 nella gara d’andata) ma finita k.o. nei due confronti disputati nella stagione 2022/23. Successi che hanno permesso ai felsinei di interrompere un lunghissimo digiuno di vittorie negli incroci degli ultimi dieci anni, che avevano fatto registrare dieci successi viola e sei pari.

Bologna-Fiorentina, le scelte di Thiago Motta

Non preoccupa l’infortunio al ginocchio occorso a Calafiori in occasione del match di domenica, anche se potrebbe non essere rischiato dal 1’. L’allenatore dei rossoblù potrebbe allora scegliere Lucumì a far coppia nel mezzo del pacchetto arretrato che schermerà Skorupski, con Posch e Kristiansen ai lati. Diga mediana con Freuler che dovrebbe essere affiancato da Aebischer rientrato dopo aver scontato il turno di stop. Zirkzee sarà il riferimento offensivo avanzato, e verrà supportato da una linea di trequartisti composta da Orsolini, Ferguson e Saelemaekers, il quale deve però guardarsi dalla concorrenza di Ndoye.

Bologna-Fiorentina, le scelte di Italiano

Nella lista degli assenti figura sicuramente Martinez Quarta, ammonito nell’ultima gara ed appiedato dal giudice sportivo per somma di ammonizioni. Il suo posto al centro della difesa a far coppia con Milenkovic verrà preso da Ranieri, con Biraghi a sinistra ed il vincente del ballottaggio tra Faraoni (favorito) e Kayode a completare la retroguardia davanti a Terracciano. Più incertezza a centrocampo, dove Arthur appare in recupero e potrebbe puntare ad una maglia da titolare al fianco di Duncan. In avanti, dovrebbe toccare ancora a Belotti, tra le linee si candidano sugli esterni Nico Gonzalez, Ikoné (insidiato da Sottil) ed in mezzo Bonaventura in concorrenza con Beltran (partito titolare col Frosinone) e Barak da sfruttare in corso d’opera.

Bologna-Fiorentina, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Beukema, Lucumí, Kristiansen, Aebischer, Freuler, Orsolini, Ferguson, Saelemaekers, Zirkzee. All. Thiago Motta

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Duncan, Ikoné, Bonaventura, Gonzalez, Belotti. All. Italiano

Bologna-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Bologna-Fiorentina, recupero della ventunesima giornata, in programma mercoledì 14 febbraio alle ore 19 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.