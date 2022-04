Un Bruno Conti sta per tornare in serie A con il Cagliari: primo contratto per il nipote e figlio d'arte

Al momento non è tra i convocati di Mazzarri e non ha ancora esordito in serie A. Ma la strada è tracciata: il nome di Bruno Conti presto tornerà a calcare il palcoscenico del grande calcio italiano. Non sarà l'ex campione della Roma a tornare in campo, ma il nipotino che porta il suo stesso nome, centrocampista di qualità del Cagliari Primavera, classe 2002. Il figlio di Cristian, ex capitano dei sardi, ha infatti firmato il suo primo contratto da professionista con il club di Giulini. Scadenza 2025. Il futuro inizia oggi, con il percorso che passerà dalla formazione giovanile (20 partite e 2 gol quest'anno finora) a quella dei big sicuramente in tempi stretti. Con Conti, il Cagliari ha blindato anche altri due gioiellini della formazione giovanile: Zallu e Palomba, entrambi del 2003.

Il comunicato

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare la firma del primo contratto da professionista di Bruno Conti, Luigi Palomba e Francesco Zallu: i tre calciatori della Primavera si legano al Club sino al 30 giugno 2025.

Rossoblù sin dai primi calci al pallone, cresciuto con la maglia del Cagliari addosso, Bruno Conti è un centrocampista mancino, 2002, spesso impiegato come regista puro davanti alla difesa: lo caratterizzano geometrie, visione di gioco e capacità di verticalizzare rapidamente la manovra. Ha fin qui totalizzato 51 presenze e 5 reti con la Primavera.

Originario di Padova, 2003, madre cubana e padre sardo, Palomba è entrato a far parte dell’U15 nel 2017: un percorso di crescita che lo ha portato ad affermarsi in Primavera - sinora 43 gare e 4 reti - come uno dei leader della retroguardia. Lo scorso giugno ha esordito con la maglia azzurra dell’U18; fa oggi parte del gruppo U19.

Francesco Zallu, classe 2003, di Castelsardo, ha iniziato a giocare a calcio nelle giovanili del Latte Dolce. Dopo due stagioni tra le fila del Centro di formazione di Alghero e successivamente nell’Under 17 rossoblù (12 partite) è entrato in pianta stabile nella Primavera dalla stagione 2020-21. Terzino destro esplosivo, ha disputato sin qui 37 gare con 1 gol".