Cagliari-Roma 1-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Roma in rimonta supera il Cagliari per 2 a 1. A trascinare alla vittoria i giallorossi è il capitano Lorenzo Pellegrini che prima serve a Ibanez l'assist e poi si mette in proprio con una punizione gioiello. Giallorossi che con questa vittoria staccano di quattro punti la Juventus in classifica.

Articolo su Roma Today

Il tabellino

Cagliari (3-5-2): Cragno; Bellanova, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Grassi (dal 79’ Oliva) , Marin, Deiola (dall’82’ Keita), Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina (dal 57’ Afena-Gyan); Veretout (dal 91’Kumbulla), Cristante; Zaniolo (dall’80’ Calafiori), Pellegrini, Mkhitaryan (dal 46’ Mkhitaryan); Abraham. Allenatore: Sacramento.

Marcatori: 52’ Pavoletti (C); 70’ Ibanez (R), 78’ Pellegrini (R).

Ammoniti: Joao Pedro (C), Bellanova(C), Lykogiannis (C); Zaniolo (R), Abraham (R), Calafiori (R).

Arbitro: Pezzuto.

Cagliari-Roma 1-2: dove vedere gol e highlights

I gol e le immagini salienti di Cagliari - Roma 1-2 giocata mercoledì 27 ottobre sono disponibili sul canale Youtube di Dazn a questo link: https://www.youtube.com/results?search_query=dazn