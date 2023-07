Non solo Shomurodov: chi sarà il nuovo centravanti del Cagliari

La promozione conquistata in extremis lo scorso 11 giugno nella finale playoff contro il Bari non ha ancora spento gli entusiasmi in casa Cagliari. I sardi, in queste settimane, sono al lavoro sul mercato per completare l'organico da mettere a disposizione del tecnico Claudio Ranieri in vista del prossimo campionato di serie A. La priorità, in questo momento, sembra essere l'attacco, complice anche l'infortunio alla caviglia riportato da Gianluca Lapadula che costringerà il peruviano a diversi mesi di stop. I rossoblù, nei giorni scorsi, hanno già chiuso per Eldor Shomurodov, prelevato in prestito dalla Roma e reduce dall'esperienza allo Spezia, ma si preparano a piazzare un altro colpo.

Gli obiettivi

Obiettivo del Cagliari, infatti, è quello di rinforzare il reparto offensivo con un nuovo centravanti. Due, al momento, i nomi finiti sul taccuino della dirigenza: quelli di Andrea Petagna e Lorenzo Colombo. Il primo, dal punto di vista realizzativo, non è reduce da una stagione particolarmente brillante, dato che sono state solamente quattro le reti segnate in campionato, un bottino al di sotto, probabilmente, di quelle che erano le attese in casa brianzola. Il secondo, di proprietà del Milan, ha realizzato nell'ultimo torneo cinque gol con la maglia del Lecce e, complice la giovane età (classe 1992, ndr), rappresenterebbe un colpo anche in ottica futura.