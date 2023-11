Calciomercato Fiorentina, prende forma la pista balcanica per rinforzare la fascia destra

Un finale di 2023 imbottito di impegni, con tanto di rush finale per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di Conference e primo “dentro-fuori” in Coppa Italia, ed un inizio di 2024 con il primo trofeo in palio (la final four di Coppa Italia in Arabia Saudita). Due mesi che la Fiorentina si appresterà ad affrontare correndo ma soprattutto slalomeggiando tra i numerosi appuntamenti disseminati in calendario. Un tour de force che riporta nuovamente a galla le criticità emerse nella rosa viola, con particolare riferimento alla situazione in difesa, dove le scelte restano risicate e le rotazioni limitate. In mezzo, si auspica il rientro di un Yerry Mina che tra ritardi di condizione e l’infortunio muscolare patito con la maglia della nazionale, ha visto il campo per pochi minuti solo a novembre, costringendo Milenkovic, Quarta e Ranieri agli straordinari. Sulle corsie esterne, il crack al ginocchio di Dodô ed il problema alla caviglia di Kayode hanno lasciato completamente sguarnita la fascia destra.

Il club non ha intenzione di forzare i tempi per il rientro del brasiliano, mentre l’azzurrino dovrà verosimilmente sobbarcarsi buona parte del lavoro, da dividere con i riadattati Parisi e Comuzzo o con un Pierozzi per cui però si profila anche l’eventualità di una partenza a gennaio. Da qui l’idea, inizialmente scartata, ma che sta ritornando ad essere contemplata, di un innesto che conferisca alternative a mister Italiano, soprattutto se nella seconda parte di stagione la sfortuna dovesse ancora accanirsi su quel settore del campo. Il nome circolato nelle ultime settimane è quello dello svedese Holm, attualmente in forza all’Atalanta e utilizzato con il contagocce, ma in società si guarda anche con interesse alla pista balcanica, peraltro già battuta in passato.

Tra i nomi in lista c’è infatti quello del croato Josip Juranovic, visto all’opera nella nazionale croata (sempre titolare ai Mondiali di Qatar 2022, con l’eccezione rappresentata dalla finale per il 3° posto) ed attualmente in forza all’Union Berlino. La formazione tedesca sta faticando sia in Bundesliga (in piena zona retrocessione) che in Champions, e la Fiorentina non ha mai nascosto il suo apprezzamento per il laterale già monitorato in tempi passati. Il terzino di Zagabria ha un contratto fino al 2027, sottoscritto all’inizio del 2023 quando fu prelevato per poco meno di nove milioni dal Celtic, ma potrebbe essere un profilo interessante anche in prospettiva futura. L’altro elemento che potrebbe fare al caso dei toscani è il serbo Milan Gajic, protagonista di un eccellente avvio di stagione con la maglia del CSKA Mosca con cui ha messo già a segno cinque reti e due assist. Sbarcato nel campionato russo l’estate del 2022 dopo le esperienze in Ligue 1 al Bordeaux e una lunga militanza con la Stella Rossa Belgrado, è al momento utilizzato come cursore di fascia a centrocampo nel 3-4-2-1, sia sul binario destro che su quello sinistro, ma ha anche ricoperto una posizione più centrale nella zona mediana del campo.