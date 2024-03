Inter, Acerbi via per il caso razzismo? I possibili sostituti

Non solo una lunga squalifica. Nel caso che vede al centro Francesco Acerbi, accusato di aver rivolto espressioni a sfondo razzista a Juan Jesus durante la gara Inter-Napoli, c'è in ballo anche la stessa permanenza del giocatore nella Milano nerazzurra. Sì, perché nel caso in cui il difensore, che sarà ascoltato in queste ore in videoconferenza dalla Procura, dovesse essere giudicato colpevole venendo sanzionato con un lungo stop (in caso di insulto razzista il rischo è di una squalifica di almeno dieci giornate), l'Inter, da sempre molto sensibile sul tema, prenderebbe in seria considerazione la possibilità di separarsi dall'ex laziale, malgrado un contratto in essere fino al 2025. Con il club che a quel punto, inevitabilmente, dovrebbe già iniziare a guardarsi attorno sul mercato per individuarne un sostituto in vista della prossima stagione.

Inter, i possibili sostituti di Acerbi

Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, nel caso in cui le strade di Acerbi e dell'Inter dovessero separarsi il sogno dei nerazzurri sarebbe l'ex napoletano Kim, attualmente in forza al Bayern Monaco. Il sudcoreano, seguito da tempo dal direttore sportivo Piero Ausilio, che lo aveva messo nel mirino già dai tempi del Fenerbahce, ha perso terreno nelle gerarchie del tecnico dei bavaresi Tuchel e non è escluso, quindi, che possa lasciare la Germania dopo appena una stagione, magari con la formula del prestito.

Altro nome che piace ai nerazzurri è quello di Chris Smalling, alle prese con un'annata tormentata a causa di alcuni problemi fisici. L'Inglese è legato alla Roma da un contratto fino al 2025, ma la sua permanenza nella Capitale anche nella prossima stagione è ad oggi tutt'altro che certa. Sullo sfondo, poi, la pista che porta a Konstantinos Mavropanos, difensore greco classe 1997 del West Ham. Un giocatore che, per caratteristiche, potrebbe sposarsi bene nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, dato che nel corso della sua carriera è stato più volte impiegato in una retroguardia a tre.