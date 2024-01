Calciomercato Juventus, colpo a parametro zero per giugno

Non solo al presente. La Juventus, attualmente seconda in campionato alle spalle dell'Inter, pensa anche al futuro guardando già alla prossima stagione. I bianconeri, il prossimo anno, torneranno infatti con ogni probabilità ad essere protagonisti anche in Europa ed avranno quindi bisogno di una rosa più lunga in modo da permettere al tecnico Massimiliano Allegri di gestire al meglio i molteplici impegni. La Vecchia Signora opererà di conseguenza un po' in tutti i reparti, compreso quello offensivo. Dove sembra ormai ad un passo un colpo a parametro zero.

Juventus, in arrivo Felipe Anderson

La Juventus, già da tempo, ha messo nel mirino Felipe Anderson, attualmente in forza alla Lazio. Il brasiliano, che nel corso di questa stagione ha collezionato fin qui complessivamente 26 presenze segnando due reti, andrà in scadenza di contratto a giugno con i biancocelesti ed avrebbe già raggiunto un accordo di massima con i bianconeri, pronti ad offrirgli un ingaggio da 4 milioni di euro all'anno fino al 2028. L'attaccante, che nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Santos, West Ham e Porto, starebbe attendendo un rialzo all'attuale offerta di rinnovo avanzata da Lotito (3,5 milioni compresi bonus fino al 2027) che, tuttavia, difficilmente arriverà, spalancandogli così di fatto la destinazione torinese.

Felipe Anderson, alla Juventus, verrebbe impiegato da Massimiliano Allegri come seconda punta nel 3-5-2 o come esterno offensivo in un eventuale 4-3-3 (una soluzione, questa, che prevederebbe l'utilizzo sull'altra corsia di Federico Chiesa e di Dusan Vlahovic in mezzo), permettendo al tecnico di poter variare lo schieramento tattico in base alle esigenze. Una sorta di jolly quindi, utile sia dal primo minuto che a partita in corso.