Calciomercato Juventus, non solo entrate: possibile una cessione a sorpresa

Non solo in entrata, con i bianconeri alla ricerca di un esterno destro e di un attaccante per completare la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. La Juventus, in questi ultimi giorni di calciomercato, potrebbe dare il via libera ad una cessione a sorpresa, soprattutto se si tiene conto del rendimento tenuto dal profilo in questione nella passata stagione. Sì, perché a fare le valigie prima del gong finale della sessione estiva potrebbe essere Filip Kostic, che direbbe così eventualmente addio alla Vecchia Signora dopo un solo anno (il serbo era stato prelevato nell'agosto del 2022 dai tedeschi dell'Eintracht Francoforte).

I motivi del possibile addio

Nelle gerarchie di Allegri, Kostic, tra i giocatori più impiegati dal tecnico nella stagione scorsa (per lui complessivamente 54 presenze, arricchite da tre gol e dieci assit), è stato infatti scavalcato da Andrea Cambiaso, tornato a Torino dopo l'esperienza in prestito al Bologna. La Juventus, quindi, vorrebbe a questo punto cederlo, così da garantirsi buoni introiti da reinvestire poi in entrata: 25 milioni di euro la valutazione del cartellino del serbo da parte dei bianconeri, che rimangono in attesa di qualche offerta.

La Vecchia Signora, pur di vendere il giocatore, potrebbe tuttavia rivedere al ribasso le proprie pretese con l'avvicinarsi della chiusura del mercato scendendo fino a 12-15 milioni. Kostic, alle eventuali pretendenti, chiederà invece un ingaggio almeno pari a quello percepito attualmente alla Juventus, pari a 2,5 milioni di euro netti l'anno.