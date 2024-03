Calciomercato Milan, Giroud via? I possibili sostituti

I rumors, ormai, si stanno facendo sempre più insistenti: Olivier Giroud, al termine della stagione, potrebbe lasciare il Milan. Il centravanti francese, al quale è stato offerto dal club rossonero il rinnovo con un ruolo però da riserva, starebbe infatti valutando l'ipotesi di trasferirsi negli Stati Uniti per indossare la maglia del Los Angeles FC, club che ha già bussato alla porta del giocatore. Un addio, quello dell'attaccante, che costringerebbe ovviamente il Diavolo a muoversi sul mercato alla ricerca di un suo sostituto.

Milan, i possibili sostituti di Giroud

Il sogno del Milan, in vista della prossima stagione, è quello di assicurarsi le prestazioni di Joshua Zirkzee, protagonista di una stagione sontuosa con la maglia del Bologna. L'olandese, che ha fin qui segnato undici reti (dieci in campionato, una in Coppa Italia), sembra aver ormai compiuto il definitivo salto di qualità, tanto da essere diventato il leader offensivo della formazione rossoblù, che sogna un posto nella prossima edizione della Champions League. Per convincere i felsinei a cedere il giocatore, sul quale naturalmente sarà fitta la concorrenza, serviranno però non meno di 40 milioni di euro.

Da qui la necessità di sondare anche piste alternative, tra cui quella che porta a Viktor Gyokeres, attaccante classe 1998 attualmente in forza allo Sporting Lisbona, con il quale ha già segnato ben 36 reti nella stagione in corso. Lo svedese è seguito da tempo dalla dirigenza rossonera, che lo ritiene un profilo di sicuro prospetto. Occhi, poi, anche su Benjaimin Sesko, centravanti classe 2003 del Lipsia che fa della forza fisica e del gioco aereo le sue armi migliori, e Jonathan David, canadese classe 2000 già in passato accostato al Diavolo.