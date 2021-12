Milan, è Pobega la chiave per arrivare a Scamacca

L'Harry Potter della serie A potrebbe aiutare il Milan ad arrivare a Scamacca. Tommaso Pobega, triestino, 22 anni, una delle migliori rivelazioni della serie A con la maglia del Torino (4 gol finora), è ancora un giocatore di proprietà del Diavolo. Il centrocampista che somiglia al maghetto di Hogwarts si sta confermando dopo una prima buona stagione nella massima serie A con la maglia dello Spezia (20 partite, 6 gol). In B, con il Pordenone (debutto con doppietta contro il Frosinone), aveva già fatto vedere ancora giovanissimo le sue grandi qualità fisiche e tecniche, oltre che realizzative.

A Milanello stanno apprezzando molto la crescita di Pobega a Torino, ma potrebbero rinunciare al giocatore per sbloccare una complessa operazione di mercato. E' noto che Maldini e Massara vogliano assicurarsi il bomber del Sassuolo Gianluca Scamacca, magari già a gennaio. La concorrenza degli altri top club di serie A è fortissima. Il club emiliano valuta il giocatore non meno di 40 milioni. Tanti. Ma il Milan vuole includere nell'affare proprio il cartellino di Pobega, abbassando così la cifra finale da versare nelle casse del Sassuolo, che a gennaio o in estate dovrà quasi certamente rimpiazzare Frattesi, altro golden boy italiano del centrocampo, già finito nel mirino dell'Inter.

Il Milan ha anche un piano B: cedere il cartellino di Pobega al Torino (che vuole chiudere al più presto) a gennaio per fare cassa e reinvestire i proventi della cessione nell'operazione Scamacca. Quello che è certo è che il rosso "tuttocampista" granata, arrivato nel vivaio rossonero nel 2013 (categoria Giovanissimi) non avrà un futuro da milanista.