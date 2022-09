Calciomercato Sampdoria, doppio colpo sul gong del mercato

La Sampdoria, reduce dal pareggio con la Lazio e ancora senza vittorie in campionato, sonda il mercato nelle ultime ore per completare la rosa di Giampaolo. Serve un attaccante e anche un difensore centrale sarebbe utile per avere tutte le caselle occupate. Dopo il supercolpo Winks sono al momento due le strade tracciate da Osti e Faggiano.

Calciomercato Sampdoria: arriva Pussetto

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà rivela che potrebbe chiudersi l'affare Pussetto. L'attaccante argentino di proprietà del Watford conosce molto bene il campionato italiano per aver giocato diverse stagioni nell'Udinese, altro club di Pozzo. La trattativa è entrata nel vivo già negli scorsi giorni, e oggi è previsto la chiusura.

L'acquisto di Pussetto andrebbe a rimpolpare l'attacco meno prolifico della Serie A, un solo gol all'attivo, quello di Gabbiadini di ieri contro la Lazio. Con il nuovo acquisto, Gabbiadini stesso, Caputo e Quagliarella, Giampaolo avrebbe due centravanti e due seconde punte per passare all'amato 4-3-1-2, lasciato in soffitta in questo inizio di stagione a favore del 4-1-4-1. Tutte le ultime mosse blucerchiate sono andate verso questo cambio di modulo, Winks e Villar sono i due centrocampisti di qualità per il rombo e Pussetto sarebbe l'alternativa proprio a Gabbiadini la cui carriera è stata, purtroppo funestata dagli infortuni.

C'è anche Amione per la Sampdoria

La seconda trattativa calda è quella per il difensore centrale Amione dell'Hellas Verona. Le due società ne parleranno a breve e potrebbero trovare l'accordo, soprattutto se, come sembra, lascerà Genova Leverbre. L'ex difensore del Pisa era arrivato a Bogliasco durante questa finestra di mercato, ma il suo futuro sembra essere di nuovo in B, nel Benevento. L'addio lascerebbe vuota una casella al fianco di Murillo, Ferrari e Colley, con Amione il reparto sarebbe di nuovo al completo.