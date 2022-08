Calciomercato Verona, urgono rinforzi: due le priorità

Il poker del Bari contro il Verona è stato una delle sorprese più grandi del lungo fine settimana di Coppa Italia. I veneti hanno salutato la competizione cadendo pesantemente in casa, non è ancora il momento dei processi ma che servano rinforzi è lampante. Gli addii di Casale e Caprari hanno lasciato dei vuoti e da qui a fine agosto potrebbero partire anche Barak, Ilic e Simeone. L'attacco però al momento non è una priorità anche perché i corteggiatori hanno le mani legate, Napoli e Lazio per esempio devono prima cedere Fabian Ruiz e Luis Alberto e poi di andare all'assalto dei gioielli dell'Hellas, che tra l’altro potrebbe alzare il muro.

Calciomercato Verona servono due centrali

Appare evidente che sia la difesa il reparto da rinforzare se possibile già nei prossimi giorni, la prima di campionato vedrà i gialloblu sfidare il Napoli e il suo attacco tutto estro e gol guidato da Osimhen. Due sono i rinforzi chiesti da Cioffi, uno potrebbe essere il suo pupillo Pablo Mari, l'ex Udinese è in uscita dall'Arsenal, il tecnico lo conosce bene per averlo allenato la scorsa stagione ed è per questo che gli uomini mercato starebbero provando a superare la concorrenza del Monza che ancora non è riuscito a trovare la chiave per sbloccare la trattativa con i gunners.

L'altro nome caldo è il giovane del Lione Cenk Ozkacar. Ventuno anni e fisico da granatiere, è alto un metro e novanta, è da tempo nel mirino dell'Hellas che potrebbe stringere a breve per portarlo in Italia.

Cercasi esterno in casa Hellas Verona

Cioffi ha poi bisogno di un esterno sinistro a tutto campo. Anche in questo caso sono due i profili attenzionati, il primo è un cavallo di ritorno: si tratta di Depaoli della Sampdoria, un esubero a tutti gli effetti di una società che tra l'altro ha bisogno di cedere per mantenere il bilancio in ordine in vista della cessione.

L'alternativa è un altro giocatore che attualmente trovo poco spazio nel suo club. E' Djiks del Bologna che Mihajlovic non "vede" e che Sartori deve provare a piazzare prima della fine di agosto. Il Verona c'è anche se non è ancora partito all'assalto.