Calciomercato, Zaniolo torna in serie A? Juventus e Fiorentina ci pensano

L’ultima immagine “italiana” lo aveva immortalato su una macchina, con destinazione aeroporto, dopo i giorni convulsi di fine gennaio nella capitale. Ma quel biglietto Italia-Turchia, apparentemente di sola andata, potrebbe invece essere nuovamente vidimato in senso opposto. Le voci sul futuro di Nicolò Zaniolo sono sempre state al centro delle indiscrezioni di calciomercato, specie nella scorsa estate dopo l’incoronazione a Re di Tirana, grazie alla rete che ha permesso alla Roma di battere in finale di Conference League il Feyenoord. Ma il gap tra la domanda (corposa) e l’offerta (in primis della Juventus) è sembrato sempre troppo elevato per pensare ad una fumata bianca che avvalorasse il suo trasferimento da Trigoria. Il resto è storia recente: la rottura invernale con il club giallorosso, la trattativa lampo col Galatasaray grazie alla finestra supplementare di mercato offerta ai club di Süper Lig e l’approdo ad Istambul ad inizio febbraio.

Ora, a rincorrersi sono i “rumors” di un suo rientro in Serie A. Il suo apporto alla causa dei Leoni è stato limitato, ma più per un’oggettiva mancanza di spazio: undici le presenze, solo in due occasioni dal 1’, per un totale di poco più di 400 minuti in campo. Sufficienti, però, per regalare un assist e realizzare cinque reti, due delle quali nell’infuocato derby di Istambul, vinto dal Gala sul Fenerbahce con un rotondo 3-0. E proprio la gioia regalata ai giallorossi – perché i colori sociali della sua squadra attuale sono, per ironia della sorte, gli stessi della Roma – potrebbe allora assume i contorni di regalo di addio, visto che tra le possibili occasioni che si potrebbero presentare c’è quella del ritorno nel palcoscenico italiano. Dove, oltre alla Juventus, anche la Fiorentina sarebbe disposta a concedere una nuova chance al jolly di Massa che compirà ventiquattro anni il prossimo luglio.

Nell’esame del piano di fattibilità, la prima voce riguarda l’esborso economico. In primis per soddisfare l’attuale club di Zaniolo, che ha contrattualizzato il giocatore prevedendo una clausola rescissoria superiore ai 30 milioni di euro. In questo senso, la presenza di pedine che interessano al club turco pongono la Juventus in pole position nella trattativa, visto che al Galatasaray potrebbero fare gola McKennie e Kean, eventualmente spendibili come contropartite. Poi, c’è il discorso relativo all’ingaggio, che da questa stagione sarà pari a 3,5 milioni annui: costo salato per la Fiorentina, che però proporrebbe a Zaniolo il ruolo di pedina chiave nello scacchiere di Italiano, anche per la sua duttilità la quale ben si sposerebbe coi meccanismi di gioco viola che danno elevata importanza agli esterni offensivi. In questo intreccio, infine, resta la Roma come spettatrice interessata. La società giallorossa ha infatti venduto il giocatore spezzando l’importo tra base fissa e bonus, ma mantenendo anche una percentuale sulla futura rivendita. Cosa che permetterebbe di monetizzare un nuovo trasferimento del giocatore.