Calciomercato Juventus, Chiesa in uscita? Ecco i possibili sostituti

Una stagione, quella appena terminata, in cui Federico Chiesa non ha certo brillato. Il giocatore, una volta rientrato dopo il grave infortunio che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per diversi mesi, ha faticato a ritrovare brillantezza e quella capacità di far male agli avversari a cui ci aveva abituati. Tanto che Massimiliano Allegri raramente lo ha impiegato con continuità, rilegandolo il più delle volte ad arma da utilizzare a partita in corso. Una situazione che non rende certamente felice l'ex viola, che, adesso, potrebbe essere anche ceduto durante la sessione estiva di calciomercato: i bianconeri, che non considerano più Chiesa intoccabile, sono infatti pronti ad ascoltare eventuali offerte nei suoi confronti.

Chiaro che, in caso di addio di Chiesa, la Juventus dovrebbe muoversi sul mercato alla ricerca di un sostituto, dato che anche Angel Di Maria ha già salutato la compagnia. In questo momento i nomi maggiormente attenzionati sarebbero due: quelli di Nicolò Zaniolo e Wilfried Gnonto. Il primo, dopo aver salutato la Roma lo scorso gennaio, ha mostrato buone cose con la maglia del Galatasaray, formazione con cui ha realizzato cinque presenze in undici presenze, e gradirebbe tornare in Italia, con la destinazione bianconera a lui ben gradita. Il secondo, invece, dovrebbe lasciare il Leeds, al quale è legato da un contratto quinquennale, dopo la retrocessione della squadra in Championship. La dirigenza, in questi giorni, avrebbe già avuto i primi contatti con l'entourage dei due giocatori per sondare le possibilità di una trattativa. Trattativa che, per l'uno o per l'altro, potrebbe decollare in caso di addio di Chiesa.