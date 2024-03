"Condannate Carlo Ancelotti a quattro anni e nove mesi di carcere"

La Procura di Madrid ha chiesto 4 anni e nove mesi di carcere per il tecnico del Real Carlo Ancelotti, accusato di evasione fiscale. Secondo la 'Fiscalia' Ancelotti avrebbe evaso circa un milione di euro, dai proventi per i diritti di immagine, nel periodo 2014-2015, all'epoca della prima esperienza da tecnico madridista. Stasera l'allenatore emiliano guiderà le merengues nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lipsia.

Nel dettaglio, l'accusa è di aver frodato l'erario per oltre un milione di euro negli anni fiscali 2014 (386.361 euro) e 2015 (675.718 euro). La Procura gli imputa due reati: secondo tale ipotesi accusatoria, sebbene Ancelotti avesse affermato di essere fiscalmente residente in Spagna, avrebbe omesso di dichiarare il reddito corrispondente allo sfruttamento dei suoi diritti di immagine.

Secondo l'accusa, "al fine di evitare la tassazione sugli introiti derivanti da detti diritti d'immagine", l'allenatore ha utilizzato una "complessa" e "confusa" rete di trust e società per canalizzare i guadagni. Il tecnico di Reggiolo, dopo una prima esperienza sulla panchina dei blancos dal 2013 al 2015, è tornato a Madrid nel 2021 e di recente ha firmato un rinnovo a lunga scadenza con il Real. Nel corso della sua lunghissima carriera ha allenato anche Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Bayern Monaco, Napoli ed Everton. Ci sono state per mesi voci su un suo possibile nuovo incarico come allenatore della nazionale brasiliana. Ma "Carletto" ha scelto Madrid per il suo futuro.