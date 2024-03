Champions League, le favorite alla vittoria dopo gli ottavi: le quote

Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Queste, in rigoroso ordine alfabetico, le formazioni che hanno staccato il pass per i quarti di finale dell'edizione 2023/2024 della Champions League. Si è invece interrotto agli ottavi il percorso di Lazio, Napoli e Inter, eliminate rispettivamente da Bayern Monaco, Barcellona e Atletico Madrid (il Milan, invece, era stato già eliminato nella fase a gironi). Otto squadre che, adesso, venderanno cara la pelle per cercare di portarsi a casa il trofeo europeo più ambito.

Vincente Champions League, le quote

In pole position per aggiudicarsi la Champions League, secondo i bookmakers, c'è il Manchester City, già vincitore nella passata edizione. Il trionfo della formazione di Pep Guardiola, dalle agenzie di scommesse qui prese in esame (Snai, Bwin e Sisal), è quotato tra 2.50 e 2.75. Alle spalle dei Citizens l'Arsenal, la cui quota per la vittoria finale oscilla tra 5 e 5.50. Soltanto terzo gradino del podio, invece, per il Real Madrid, quotato 6. Seguono poi, nell'ordine, Bayern Monaco (7-7.50), Paris Saint-Germain (12-16), Barcellona (15-16), Atletico Madrid (16-19) e, infine, Borussia Dortmund (25-26).

Le quote Snai

Manchester City 2.50

Arsenal 5

Real Madrid 6

Bayern Monaco 7.50

Paris Saint-Germain 12

Barcellona 15

Atletico Madrid 17

Borussia Dortmund 25

Le quote Bwin

Manchester City 2.60

Arsenal 5.50

Real Madrid 6

Bayern Monaco 7

Paris Saint-Germain 13

Barcellona 15

Atletico Madrid 19

Borussia Dortmund 26

Le quote Sisal