Champions League, ecco i quarti di finale: la super sfida è City-Real 

Quattro big match che preannunciano grande spettacolo, nonostante l'amarezza per l'eliminazione di tutte le italiane. L'urna di Nyon ha deciso gli accoppiamenti per i quarti di finale di Champions League, tra cui spicca la super sfida tra Real Madrid e Manchester City, quella che per tutti potrebbe essere una finale anticipata. Le squadre allenate da Carlos Ancelotti e Pep Guardiola tornano ad affrontarsi dopo la semifinale dello scorso anno e quella dell'edizione 2021-2022. Un anno fa, il City demolì il Real al ritorno per 4-0 dopo il pareggio per 1-1 all'andata a Madrid. In finale, come è noto, il Manchester City ha sconfitto poi per 1-0 l'Inter, delusione negli ottavi di finale di questa edizione: i nerazzurri sono stati eliminati dall'Atletico Madrid. Gli altri incontri sono: Arsenal-Bayern Monaco; Atletico Madrid- Borussia Dortmund; Psg-Barcellona.

Champions League 2023/2024: i quarti di finale

Come previsto dal calendario della Champions, le gare di andata dei quarti di finale si giocheranno martedì 9 e mercoledì 10 aprile, mentre le gare di ritorno saranno la settimana successiva, il 16 e il 17 aprile. Ecco un riepilogo degli incontri previsti:

Arsenal-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Borussia Dortmund

Real Madrid-Manchester City

Psg-Barcellona.

Gli accoppiamenti per le semifinali

Il sorteggio ha definito anche il tabellone per le semifinali. La vincente di Atletico Madrid-Borussia Dortmund affronterà la vincente di Psg-Barcellona. Nell'altra semifinale, incroci tra le vincenti di Arsenal-Bayern Monaco e Real Madrid-Manchester City.