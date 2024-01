Coppa Italia, Juventus-Frosinone: formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

A caccia del pass per la semifinale. La Juventus, reduce dal successo conquistato in extremis contro la Salernitana in campionato, ospiterà giovedì 11 gennaio alle 21 il Frosinone nei quarti di finale di Coppa Italia. Una sfida sulla carta abbordabile, ma in cui gli uomini di Massimiliano Allegri non potranno permettersi di sottovalutare gli avversari: i ciociari, negli ottavi, hanno infatti eliminato il Napoli campione d'Italia in carica con un clamoroso 0-4 allo stadio Maradona. Chi avrà la meglio nell'incontro affronterà poi nel turno successivo la vincente del derby Roma-Lazio.

Juventus-Lazio, le scelte di Allegri

Allegri, per la sfida contro il Frosinone, dovrà fare i conti con le assenze di Chiesa e Rabiot, costretti ai box per problemi fisici. Non al meglio neanche Vlahovic, alle prese con qualche linea di febbre: in attacco, quindi, ci sarà spazio per Milik affiancato da Yildiz. A centrocampo Locatelli in cabina di regia con Miretti e McKennie ad agire da mezzali, sulle corsie esterne spazio per Cambiaso ed Iling. In difesa, invece, potrebbe rifiatare Danilo, con Rugani a completare il reparto con Gatti e Bremer. Tra i pali Perin.

Juventus-Frosinone, le scelte di Di Francesco

Di Francesco, dall'altra parte, si affiderà al 3-4-2-1, con Kaio Jorge e Soulé ad agire alle spalle di Ibrahimovic, favorito su Caso. In mezzo al campo Mazzitelli al fianco di Barrenechea, con Lirola e Brescianini sulle corsie esterne, In difesa, a protezione del portiere Turati, il terzetto formato da Monterisi, Okoli e Romagnoli.

Juventus-Frosinone, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, McKennie, Iling; Yildiz, Milik. All. Allegri

Frosinone (3-4-2-1): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Lirola, Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Kaio Jorge; Ibrahimovic. All. Di Francesco

Juventus-Frosinone, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Juventus-Frosinone, in programma giovedì 11 gennaio alle 21 all'Allianz Stadium e valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette".