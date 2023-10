Juventus, quando rientra Danilo

Momento positivo per la Juventus. I bianconeri, grazie al timbro arrivato in extremis di Cambiaso, hanno conquistato con il Verona la loro terza vittoria consecutiva, che ha permesso alla Vecchia Signora di salire al secondo posto della classifica a -2 dall'Inter capolista. Adesso, alle porte, c'è l'impegnativa (e mai banale) trasferta sul campo della Fiorentina di Italiano, che, come da tradizione, darà il massimo per cercare di tirare un brutto scherzo agli uomini di Allegri. Una sfida alla quale il tecnico si presenterà con diverse defezioni: oltre ai lungodegenti Alex Sandro e De Sciglio e a Pogba e Fagioli, per i quali la stagione è già finita, mancherà infatti anche Weah, messo ko da un problema muscolare. Da monitorare, poi, le condizioni di Danilo.

Le condizioni di Danilo

Il difensore brasiliano, reduce da una lesione accusata in Nazionale, ha accusato nuovi problemi muscolare nel corso della sessione odierna di allenamento. Uno stop che, adesso, lo mette seriamente a rischio non solo per il match del Franchi contro la Fiorentina, ma anche per quello successivo con il Cagliari. Danilo, in questi giorni, sarà monitorato quotidianamente dallo staff, ma ad oggi sembra difficile un suo impiego contro i viola. In caso di sua assenza, il terzetto difensivo sarà ancora formato da Gatti, Bremer e Rugani.