Chi è Eli Junior Kroupi, diciassettenne attaccante che ha stregato la Ligue 1

Ha fatto scomodare il paragone con Mbappé, si ispira a Benzema e mette Neymar in cima alla lista dei giocatori preferiti. Sono nomi che appartengono all’olimpo del calcio mondiale, dove però sono in parecchi a pronosticare la sua presenza tra qualche anno. D’altronde, il mattino sportivo di Eli Junior Kroupi ha lasciato subito intravedere il buon giorno con gol a raffica nelle selezioni giovanili francesi, prima con l’Under 16 quindi con l’Under 17: se ne sono accorti gli azzurrini, bucati con due doppiette in altrettante amichevoli un annetto fa, la seconda in solo nove minuti dopo l’ingresso in campo nella ripresa, lui che l’aria italiana peraltro l’ha anche respirata per qualche mese. Il papà, attaccante ivoriano, di rientro dagli Emirati Arabi dove aveva militato per una stagione dopo la prolungata militanza nelle prime due serie francesi, aveva infatti scelto la Serie C ad Arezzo, chiudendo la sua esperienza con sei gettoni e due reti.

Eli Junior, nato a giugno del 2006, ha cominciato proprio nel settore giovanile di uno dei club in cui il genitore ha lasciato migliori ricordi, ovvero il Lorient. È entrato nell’accademia dei Les Merlus ad appena sette anni, nella quale ha mosso i primi passi fino al debutto con la seconda squadra della società nero arancione - iscritta alla quarta divisione transalpina – avvenuto la scorsa stagione. I nove sigilli in diciotto presenze, solo la metà delle quali da titolare, sono stati un buon biglietto da visita da presentare al momento delle prime convocazioni in Ligue 1, che lo ha visto debuttare in occasione dell’ultima di campionato del Lorient (sette minuti nel 2-1 finale in casa contro lo Strasburgo), divenendo il terzo esordiente più giovane – 16 anni e 345 giorni – nella massima divisione francese dopo il talento del PSG Zaïre-Emery ed il difensore del Lilla Leny Yoro.

Il resto, è storia attuale: inserito in pianta stabile nel giro della prima squadra, Eli Junior Kroupi segna la sua prima rete a Nantes alla sua seconda gara nell’undici iniziale. In un migliaio di minuti scarsi in campo ha già un bottino personale di cinque reti e tre assist: merito anche della sua duttilità, visto che può essere impiegato indifferentemente sulla fascia sinistra sfruttando la sua velocità che al centro del pacchetto avanzato, grazie alla capacità di “vedere” la porta, ma la visione di gioco gli può permettere anche di galleggiare tra le linee, rifinendo il gioco. Secondo alcuni, il duello per aggiudicarsi le sue prestazioni sta già entrando nel vivo: non è un caso che Juan Calafat, che ha portato al Real Madrid gente come Militao, Vini Junior e Rodrygo, si sia già messo sulle sue tracce.