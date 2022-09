Empoli-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L’operazione rilancio della Roma, battuta ad Udine e sconfitta nell’esordio stagionale di Europa League dal Ludogorets, passa dal “Carlo Castellani”, tana di un Empoli già fuori dalla Coppa Italia per mano della Spal e sconfitta all’esordio dallo Spezia, ma reduce da quattro pareggi consecutivi contro Fiorentina, Lecce, Verona e Salernitana. Decisamente positivo il bilancio dei giallorossi negli scontri diretti: la Roma è imbattuta da 12 gare di Serie A contro l’Empoli, tre pareggi e nove vittorie cinque delle quali sono arrivate negli ultimi cinque incroci. Per la formazione di Mourinho è necessario anche ritrovare feeling lontano dall’Olimpico: appena otto i punti racimolati nelle ultime sette trasferte in serie A. La continuità di rendimento sarà uno dei temi caldi per i giallorossi in questo rush finale pre-sosta: dopo Empoli, infatti, all’Olimpico arriveranno prima l’Helsinki per il secondo turno di Europa League e successivamente l’Atalanta per l’ottava di campionato.

Empoli -Roma, le scelte di Zanetti

Dubbi a centrocampo per il tecnico dei toscani, che riproporrà a protezione di Vicario un pacchetto difensivo composto da Stojanovic e Parisi terzini e la coppia centrale formata da Luperto ed Ismajili, mentre complice il forfait di Destro si va verso la conferma del tandem offensivo formato da Satriano e Lammers. Sulla trequarti Pjaca in vantaggio su Bajrami che potrebbe però ritagliarsi spazio a partita in corso, più assortimento in mediana: Marin e Grassi in lotta per una maglia, come interni Bandinelli ed Haas sono in ballottaggio con Henderson e Akpa Akpro.

Empoli -Roma, le scelte di Mourinho

Per la sfida del “Castellani” l’allenatore dei giallorossi dovrebbe ritrovare Abraham, il quale riprenderà posto al centro dell’attacco, e Karsdorp che si sistemerà sulla fascia destra rilevando Celik, con Spinazzola a presidiare il versante opposto complici i problemi al flessore accusati da Zalewski. A centrocampo crescono le quotazioni di Camara che potrebbe far rifiatare uno tra Cristante e Matic, sulle trequarti si sistemeranno Dybala e Pellegrini: qualche chance di convocazione per Zaniolo, in ripresa dall’infortunio e quindi non in condizioni ottimali. Tra i pali riprenderà il suo posto Rui Patricio, difesa a tre con Mancini, Smalling ed Ibanez (Kumbulla è ancora ai box) con l’eventuale alternativa rappresentata da Vina utilizzato come braccetto di sinistra.

Empoli -Roma, le probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi, Haas, Grassi, Bandinelli, Pjaca, Satriano, Lammers. All. Zanetti

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Camara, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham. All. Mourinho

Empoli -Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Empoli-Roma sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.