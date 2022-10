Cremonese, ultima possibilità per Alvini: un ko con l'Udinese significherebbe esonero

Alcune buone prestazioni, soprattutto nelle prime uscite stagionali, ma una classifica da incubo. La Cremonese, dopo undici giornate del campionato di serie A, naviga all'ultimo posto solitario della classifica con appena 4 punti e nessuna vittoria all'attivo. L'ultima sconfitta, quella interna per 0-1 contro la Sampdoria, è stata particolarmente dolorosa, in quanto arrivata in uno scontro diretto e contro un avversario che prima di allora, proprio come i grigiorossi, non aveva ancora brindato ad un successo. E lo scivolone con i blucerchiati ha nuovamente messo in bilico la posizione di Massimiliano Alvini, chiamato ad una svolta immediata per salvare la propria panchina.

Alvini in bilico, i possibili sostituti

In casa grigiorossa, infatti, la pazienza starebbe iniziando ad esaurirsi ed in caso di nuova sconfitta nel prossimo impegno, quello contro l'Udinese di domenica 30 ottobre, per il tecnico potrebbe arrivare l'esonero. Il club, nei giorni scorsi, avrebbe infatti iniziato a valutare alcuni nomi per un eventuale dopo Alvini, mettendo nel mirino soprattutto tre profili: quelli di Davide Ballardini, Aurelio Andreazzoli e Leonardo Semplici.

Ballardini è fermo dallo scorso 6 novembre, quando, dopo dodici giornate di campionato con soli nove punti all'attivo, venne esonerato dal Genoa. Andreazzoli, invece, è reduce dalla brillante salvezza ottenuto lo scorso con l'Empoli, grazie soprattutto ad un ottimo girone di andata. Per quanto riguarda Semplici, infine, l'ultima sua avventura risale alla scorsa stagione, quando venne esonerato dopo appena tre giornate dal Cagliari (per lui, fino a quel momento, un pareggio e due sconfitte).