Euro 2021, le ultime notizie sull'Italia: per la finale con l'Inghilterra si scalda Florenzi

Ad un passo dalla storia. L'Italia, dopo aver eliminato ai calci di rigore la Spagna, affronterà l'Inghilterra nella finalissima di Euro 2021, in programma domenica 11 luglio alle 21 a Wembley. Una gara in cui gli azzurri andranno a caccia di quel titolo continentale che manca da ben 53 anni: era infatti il 10 giugno 1968 quando la nazionale italiana vinse il suo primo, e fin qui unico, campionato europeo. Vincere significherebbe riscattare completamente il flop di tre anni fa, quando l'Italia, allora allenata da Gian Piero Ventura, non riuscì neanche a qualificarsi ai Mondiali di Russia venendo piegata dalla Svezia nel decisivo spareggio.

Verso Italia-Inghilterra: si scalda Florenzi, ballottaggio con Di Lorenzo

Quella contro l'Inghilterra sarà una partita completamente diversa da quella di martedì con la Spagna: gli inglesi non possiedono infatti la stessa abilità nel palleggio degli iberici che tanto ha fatto soffrire gli azzurri, facendo della solidità e della rapidità dei suoi uomini offensivi i principali punti di forza. Compito non semplice sarà quello di contenere Sterling, che dovrebbe agire sulla fascia destra difensiva italiana.

In questa posizione, esclusi il primo tempo del match inaugurale contro la Turchia e la partita con il Galles, è stato fin qui impiegato Di Lorenzo, che già contro il Belgio nei quarti di finale ha sofferto tremendamente la vivacità di Doku. Ecco, quindi, che Mancini potrebbe anche optare per la carta Florenzi, ormai recuperato dall'infortunio muscolare che lo ha messo ko nelle ultime settimane. Se il giocatore della Roma (l'ultimo anno in prestito al Paris Saint-Germain) dovesse offrire le giuste garanzie, potrebbe essere lui il prescelto dal ct per tenere a bada Sterling.