Europeo Under 19, Italia - Inghilterra: dove vedere la semifinale in tv

Domani alle 17 (diretta tv su Rai 2) all’Ntc Senec si rinnova la storica sfida tra Italia ed Inghilterra. A poco meno di un anno dal trionfo Europeo della Nazionale di Mancini, la riproposizione giovanile dell’incontro rievoca vecchi fantasmi agli inglesi, a caccia della rivalsa nel torneo continentale Under 19. Gli Azzurrini avranno di fronte una squadra con un ruolino di marcia impressionante: 8 vittorie e un pareggio (Austria) nelle partite disputate sinora in questo Europeo, includendo le due fasi di qualificazione e solo un gol incassato. Tra le fila inglesi, Dane Scarlett attaccante del Tottenham che nelle 12 partite stagionali disputate dalla Nazionale ha segnato un gol a gara e Carney Chukwuemeka, secondo miglior realizzatore con 5 gol, centrocampista dell’Aston Villa con 12 presenze in Premier League: questi due giocatori insieme hanno realizzato più del 50% delle reti messe a segno dalla squadra (31). In questo torneo, i leoncini sono arrivati primi nel Gruppo B vincendo le tre partite contro Austria (2-0), Serbia (4-0) e Israele (1-0).

L’Italia, dopo aver vinto 7 partite e pareggiata una nelle due fasi di qualificazioni, in Slovacchia ha superato la fase a gironi nel Gruppo A arrivando seconda, alle spalle della Francia, dopo aver battuto la Romania (2-1), la Slovacchia (1-0) e aver perso con la Francia (4-1), a semifinale già acquisita. Ha già raggiunto l’obiettivo di qualificarsi ai Mondiali Under 20 che l’anno prossimo si disputeranno in Indonesia e ai ragazzi di Nunziata domani si presenta il secondo ostacolo da saltare: “Avremo di fronte una squadra ostica – avverte il tecnico Azzurro -, di grande capacità fisica e tecnica, con un gioco tatticamente ordinato. Ma anche noi siamo forti e domani faremo valere le nostre qualità”. Nunziata avrà a disposizione tutta la rosa degli Azzurrini.

Italia - Inghilterra, semifinale Europeo Under 19: dove vederla in tv

Domani, martedì 28 giugno, alle ore 17, si gioca la semifinale dell'Europeo Under 19 Italia-Inghilterra, allo stadio NTC Senec a Senec: la partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2.

La finale è in programma venerdì 1° luglio, al Trnava Stadium, alle ore 20.