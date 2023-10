Fagioli indagato per scommesse illecite: cosa rischia il centrocampista della Juventus

Sembra non conoscere pace la Juventus. Dopo la positività al doping di Paul Pogba, confermata dalle controanalisi, i bianconeri devono fare i conti adesso con il caso Nicolò Fagioli: il centrocampista classe 2001 è infatti indagato dalla Procura di Torino in quanto avrebbe scommesso su piattaforme illegali, aspetto vietato dall'articolo 24 del Codice di giustizia il quale esplicita il divieto "ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della Figc, della FIfa e della Uefa". L'indagine, come riporta La Stampa, va avanti da mesi e del procedimento è a conoscenza anche la Procura della Figc, che ha ricevuto la segnalazione dai legali dello stesso calciatore lo scorso 30 agosto. Adesso gli organi competenti dovranno accertare se Fagioli abbia davvero scommesso e, soprattutto, su cosa.

Nel caso venga accertata la violazione del codice sportivo, il centrocampista bianconero rischierebbe una squalifica che potrebbe arrivare ad oltre tre anni più una multa dai 25mila euro in su. Secondo il comma 3 dell'articolo 24 del Codice di giustizia "la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell'ammenda non inferiore ad euro 25.000,00".