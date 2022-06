Bernardeschi al Napoli, scende in campo De Laurentiis

Federico Bernardeschi è una delle piste più calde per il mercato del Napoli che soprattutto in attacco porterà molte novità. Al momento solo Lozano è sicuro di restare, Mertens e Insigne partiranno, Osimhen sembra essere il big destinato a lasciare per fare cassa, Ounas e Petagna hanno diverse richieste al pari di Elmas. Tutti o quasi sembrano quindi essere in bilico, per questo Giuntoli è vicino all’acquisto di Deulofeu dall’Udinese, ha già chiuso per Kvaratskhelia e come centravanti oltre al sogno Scamacca spinge per Broja, oltre che per Djuric come attaccante centrale di riserva.

De Laurentiis vuole Bernardeschi al Napoli

Oltre ai nomi già scritti, c’è poi la questione Bernardeschi che negli ultimi giorni è diventata quasi un “giallo”. Il calciomercato è così, le voci nascono e muoiono nel giro di poche ore a volte, ma questa non sembra essere una semplice voce. L’ormai ex esterno della Juventus è un vecchio pallino di De Laurentiis, che per lui stravedeva già ai tempi di Firenze. La Vecchia Signora all’epoca lo anticipò, questa volta però lo ha lasciato andare e il presidente degli azzurri non vuole farselo sfuggire.

Per questo sarebbe proprio De Laurentiis a portare avanti i contatti con l’agente del giocatore per convincerlo a trasferirsi a Napoli dove prenderebbe il posto di Politano, esterno che ha chiesto la cessione. I contatti sono in corso, l’offerta sarebbe di tre milioni a stagione, uno in meno rispetto a quanto l’ex viola percepiva a Torino.

Bernardeschi a Napoli potrebbe rilanciare una carriera che non è andata come in molti pronosticavano. E’partito da Firenze per diventare un pilastro della Juventus, ma non è mai riuscito ad imporsi, con Spalletti potrebbe ritrovare il posto da titolare e giocare come ala, ruolo che appare il più congeniale alle sue caratteristiche tecniche. Anche per questo De Laurentiis è sceso in campo in prima persona per convincerlo a trasferirsi ai piedi del Vesuvio.