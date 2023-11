Fiorentina-Bologna, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sarà un Derby dell’Appenino con vista Europa quello in programma al “Franchi”. C’è la Fiorentina che proprio nel palcoscenico continentale (doppia vittoria contro il Cukaricki in Conference negli ultimi quindici giorni) sta trovando sollievo ai dolori in campionato, opposta da un Bologna che in virtù di un tre mesi in grande spolvero nel torneo nazionale e sta legittimamente guardando con interesse alle prime sei posizioni. Diverso è infatti il percorso di avvicinamento alla sfida da parte delle due squadre: i viola sono reduci da tre sconfitte consecutive in Serie A (Empoli, Lazio e Juventus) maturate senza segnare, cosa che ha fatto scivolare i toscani in graduatoria. Lanciatissimi invece gli emiliani, in stagione ancora imbattuti in trasferta e sempre a punti dopo la sconfitta interna con il Milan dello scorso 21 agosto, per un totale di undici risultati utili consecutivi contando pure il successo sull’Hellas Verona nel secondo turno di Coppa Italia. Quella di domenica sarà la sfida numero 147 in Serie A, con un bilancio che vede avanti la Fiorentina vittoriosa 57 volte contro le 42 del Bologna, ma i rossoblù si sono aggiudicati i due incroci più recenti risalenti allo scorso torneo, con una doppia affermazione per 2-1.

Fiorentina-Bologna, le scelte di Italiano

L’allenatore viola potrebbe dover rinunciare sia a Beltran, alle prese con un trauma contusivo all'emicostato sinistro, che a Mandragora, il quale ha rimediato un infortunio al ginocchio nell'ultimo match di Conference League. In caso di forfait, si assottigliano i ballottaggi per una maglia da titolare contro i rossoblù: in attacco sarà Nzola ad occupare lo slot centrale, con Bonaventura al centro della trequarti con ai fianchi Nico Gonzalez (tenuto fuori in Serbia) e Brekalo favorito su Kouame, mentre in mediana verrà dato spazio ad Arthur e Duncan. In difesa rientra al centro Martinez Quarta, a fare coppia con uno tra Ranieri e Milenkovic, mentre come esterni bassi spazio ancora a Parisi riadattato a destra (Kayode non è ancora pronto) e Biraghi sul versante mancino. Tra i pali, riprende il suo posto Terracciano, che ha riposato in Conference.

Fiorentina-Bologna, le scelte di Thiago Motta

Una contusione al ginocchio in allenamento costringerà allo stop Karlsson, il quale va ad allungare la lista degli indisponibili che conta anche Soumaoro ed El Azzouzi. Non dovrebbero esserci sostanziali novità nell’undici di partenza felsineo, che prevederà Skorupski tra i pali, schermato da una difesa a quattro con i terzini Posch e Lykogiannis (favoriti rispettivamente su De Silvestri e Kristiansen) ed in mezzo Beukema e Calafiori, con Lucumì come alternativa. Aebischer e Freuler comporranno la diga mediana, trequarti orchestrata da Ferguson con ai lati Orsolini e Saelemaekers (in vantaggio su Ndoye) e Zirkzee punta centrale.

Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Ranieri, Martinez Quarta, Biraghi, Duncan, Arthur, Brekalo, Bonaventura, Gonzalez, Nzola. All. Italiano

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis, Freuler, Aebischer, Orsolini, Ferguson, Saelemaekers, Zirkzee. All. Thiago Motta

Fiorentina-Bologna, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Bologna, in programma domenica 12 novembre alle 15 allo Stadio “Franchi” di Firenze, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.