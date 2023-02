Fiorentina-Bologna, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Acquisita la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, la Fiorentina prova a tornare al successo in campionato, con i tre punti che mancano all’appello dalla sfida casalinga contro il Sassuolo. Come avversario, la formazione che la squadra gigliata ha battuto più volte in Serie A: nelle 141 partite contro il Bologna, infatti, i viola si sono imposti 56 volte, e nell’ultimo incrocio – disputato l’11 settembre al Dall’Ara – hanno incassato una sconfitta per 2-1 che ha interrotto una serie di sedici risultati utili consecutivi negli scontri diretti coi rossoblù (dieci vittorie e sei pareggi). La formazione emiliana precede in classifica quella toscana di due lunghezze, frutto anche dell’ottimo percorso effettuato a cavallo della sosta per i Mondiali: nelle ultime dieci giornate, infatti, il Bologna ha conquistato 19 punti (sei successi, un pari e tre k.o.), e nello stesso periodo solo il Napoli con 27 punti e la coppia Inter-Juventus con 22 hanno avuto un cammino più positivo.

Fiorentina-Bologna, le scelte di Italiano

Pur con le assenze, confermate, di Castrovilli e Sottil, le soluzioni a disposizione del tecnico viola non mancano, ed è ipotizzabile il ricorso al turn-over dopo la sfida di Coppa Italia vinta col Torino. In porta ci sarà ancora Terracciano, protetto da una difesa a quattro con Biraghi a sinistra, a destra Dodô il quale resta in vantaggio su Venuti, mentre Milenkovic potrebbe rifiatare lasciando il posto al centro a Martinez Quarta in coppia con Igor. A centrocampo dubbi su Amrabat, che potrebbe comunque scendere in campo con una protezione al naso: in caso di forfait pronto Mandragora ad affiancare Duncan. Il reparto dovrebbe essere completato da Bonaventura (in vantaggio su Barak) in posizione più avanzata, ma il vero rebus è sul fronte offensivo al centro del quale scalpitano il rientrante Cabral e Jovic tornato al gol, insidiati da Kouame. Sugli esterni possibile turno di riposo per Gonzalez, in lizza con Ikoné, Saponara e la new-entry Brekalo per un posto dal 1’.

Fiorentina-Bologna, le scelte di Thiago Motta

Il tecnico rossoblù deve fare i conti con una lista degli indisponibili piuttosto fornita, che continua ancora a contemplare Arnautovic e Medel, oltre a Sansone, Bonifazi, Bagnolini e De Silvestri. Davanti a Skorupski dovrebbero prendere posto Soumaoro a Lucumi al centro, con Posch a destra e Cambiaso a sinistra, fascia in cui sono presenti come alternative sia Lykogiannis che Kyriakopoulos appena arrivato dal Sassuolo. Nel cuore della mediana Moro punta a superare la concorrenza di Dominguez ed affiancare Schouten, mentre tra le linee, ad affiancare Zirkzee confermato come vertice offensivo, dovrebbero agire Soriano (favorito nel ballottaggio con Aebischer) più Ferguson ed Orsolini.

Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Duncan, Ikoné, Bonaventura, Gonzalez, Jovic. All. Italiano

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso, Schouten, Moro, Orsolini, Ferguson, Soriano, Zirkzee. All. Thiago Motta

Fiorentina-Bologna, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Bologna, in programma domenica 5 febbraio allo stadio “Franchi” a partire dalle 18, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.