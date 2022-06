Fiorentina: Italiano...allunga, Grillitsch ad un passo

La fumata dovrebbe, condizionale d’obbligo, essere di colore bianco. In attesa della nota ufficiale, e dell’autografo posto in calce, Vincenzo Italiano sarà con ogni probabilità l’allenatore della formazione viola fino al 2024, accordo che prevede quindi un ulteriore anno di contratto – la cui scadenza era stata precedentemente fissata nel 2023 – con un adeguamento dell’ingaggio ed un opzione per il 2025. La Fiorentina ed il suo tecnico ancora avanti insieme, quindi, con l’occhio puntato a quel mercato indirizzato a potenziare la rosa.

Sebbene Torreira non sia ancora definitivamente scomparso dai radar gigliati, le ultime ore pare abbiano fatto registrare una netta sterzata della dirigenza, volta a girare pagina ed a cercare un sostituto per il regista uruguaiano non riscattato. Ben avviate, a questo proposito, le trattative per portare a Firenze Florian Grillitsch. Il centrocampista della nazionale austriaca, in forza all’Hoffenheim, ha collezionato appena diciotto presenze nella stagione appena conclusa, contrassegnata da alcuni problemi di carattere fisico, ma aveva già manifestato al club l’intenzione di cambiare aria alla scadenza del contratto, cosa aveva ingolosito la Roma nella sessione invernale di mercato. Per lui sarebbero pronti un contratto quadriennale e una nuova esperienza lontano da quella Bundesliga in cui milita ininterrottamente dal 2013 (anno del suo trasferimento al Werder Brema).

Nella zona nevralgica del campo, si cerca anche un’alternativa a Castrovilli che dopo l’operazione resterà ai box per una bella fetta della prima parte di stagione. Nel taccuino restano i nomi di Ederson della Salernitana, per cui però la concorrenza non manca, e di Tameze del Verona. In difesa, Odriozola sembra destinato a tornare in Spagna, sebbene i contatti con il Real non si siano ancora interrotti: anche in questo si guarda altrove, nella vicina Francia (piace Leo Dubois, dell’Olympique Lione) ma anche allo Shakhtar Donetsk che in quel ruolo ha il ventiquattrenne brasiliano Dodô, per cui l’investimento necessario sarà comunque superiore ai dieci milioni di euro. C’è poi da capire quale potrebbe essere il destino di Milenkovic: sul centrale serbo è tornata l’Inter, alla luce delle possibili partenze di uno tra Skriniar e Bastoni e dell’accordo non ancora trovato col Torino per il trasferimento di Bremer.