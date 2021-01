Milan-Inter, continua il duello: sarà derby nei quarti di finale di Coppa Italia

Sarà derby Milan-Inter ai quarti di finale di Coppa Italia. Dopo che i rossoneri, nella serata di ieri, avevano superato ai calci di rigore il Torino, questo pomeriggio anche i nerazzurri hanno conquistato il passaggio del turno espugnando per 1-2 il campo della Fiorentina. Decisiva una rete di Romelu Lukaku nei supplementari al 119', dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul punteggio di 1-1: a Vidal, in rete dal dischetto al 40', aveva risposto per i viola Kouamé al 57' con un gran destro.

Milan-Inter, il testa a testa continua: in campionato primo round ai rossoneri

Ai quarti, quindi, si riaccenderà il duello che sta già caratterizzando il campionato, con il Milan al comando della classifica con 40 punti, tre in più dell'Inter, dopo diciassette giornate. Il primo derby stagionale, lo scorso 17 ottobre, è andato alla formazione di Pioli, che ha superato la squadra di Conte per 2-1 grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Per i nerazzurri inutile la rete di Lukaku.