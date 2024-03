Fiorentina-Maccabi Haifa, le formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Alla vigilia di quattro impegni delicati tra campionato e Coppa Italia (Milan, Juventus e doppio confronto con Atalanta) e reduce dal 2-2 interno con la Roma, la Fiorentina cerca il pass per i quarti di finale di Conference League contro il Maccabi Haifa, battuto in extremis a Budapest con il sigillo di un Barak divenuto ormai talismano della rassegna continentale, dopo il gol che a Basilea spedì i viola in finale nella semifinale di ritorno della scorsa edizione. Il successo con una rete di vantaggio maturato in Ungheria pone i toscani nella posizione di non sottovalutare l’impegno, sebbene il 3-4 costituisca per gli israeliani il match da inizio stagione con più gol incassati. Il contraccolpo causato dalla sconfitta in Conference ha portato i biancoverdi a subire anche a stretto giro di posta il terzo k.o. in campionato, che ha avuto come conseguenza l'allungo della capolista Maccabi Tel Aviv in graduatoria, ora avanti con un margine di quattro lunghezze. Per la Fiorentina, c’è anche da difendere l’imbattibilità stagionale in Europa, frutto di quattro vittorie e tre pareggi con diciotto reti segnate e sette subite.

Fiorentina-Maccabi Haifa, le scelte di Italiano

Unico indisponibile il secondo portiere Christensen, oltre allo squalificato Milenkovic, ma il tecnico viola potrebbe comunque scegliere di lasciare a riposo qualche titolare in vista della sfida di domenica a Bergamo. In porta si sistemerà Terracciano, con Quarta e Ranieri al centro della difesa che contemplerà anche uno tra Kayode e Faraoni sulla destra ed il vincente del ballottaggio tra Biraghi e Parisi sulla corsia opposta. Bonaventura, che salterà per squalifica la sfida con l’Atalanta, dovrebbe posizionarsi sulla diga mediana assieme a Duncan o Mandragora, in considerazione della necessità di non forzare l’impiego di Arthur che comunque ha smaltito i problemi alla caviglia. Tale assetto comporterebbe nuovamente l’utilizzo di Beltran tra le linee – probabile una staffetta con Barak – con Nzola favorito su Belotti come riferimento offensivo centrale. Come laterali offensivi, possibile turno di riposo per Nico Gonzalez, che lancerebbe dal 1’ Ikoné e Sottil.

Fiorentina-Maccabi Haifa, le scelte di Degu

La formazione israeliana dovrà rinunciare, oltre a Jaber, allo squalificato Show, con Naor – favorito su Kasa – ad affiancare Mohamed nel cuore della mediana. Sui binari laterali dovrebbero muoversi nuovamente Cornoud (o Saief) a sinistra e Kandil a destra, insidiato da Feingold. In avanti, con David ancora ai box, si va verso la riproposizione del terzetto offensivo formato da Kinda e Khalaili a supporto della punta Pierrot, ma non è da escludere l’utilizzo dell’esperto Refaelov, in panchina all’andata ma titolare con la fascia di capitano nell’ultimo match di campionato disputato dal Maccabi. Pacchetto arretrato a protezione di Kaiuf che contemplerà Seck, Gherson e Simic, ma resta viva la candidatura di Sundgren, che ha saltato l’andata per squalifica ed è uno dei più utilizzati vista la sua attitudine e giocare sia da braccetto che da cursore di fascia sulla destra.

Fiorentina-Maccabi Haifa, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, M. Quarta, Ranieri, Parisi, Bonaventura, Duncan, Ikoné, Beltran, Sottil, Nzola. All. Italiano

Maccabi Haifa (3-4-2-1): Kaiuf, Simic, Seck, Gershon, Khandil, Mohamed, Naor, Cornud, Khalaili, Pierrot, Kinda. All. Degu

Fiorentina-Maccabi Haifa, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Maccabi Haifa, in programma giovedì 14 marzo alle 18.45 allo stadio “Franchi” di Firenze, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), su Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e su Sky Sport (numero 255 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.