Mercato Fiorentina: dopo Cabral, si sogna Lo Celso

E’ il giorno di Arthur Cabral. Sarà il brasiliano, con il supporto di Piatek, a raccogliere in viola l’eredità di un Dusan Vlahovic che vestirà il bianconero. Ieri l’arrivo, oggi le visite mediche per l’attaccante brasiliano ex Basilea che con la maglia del club svizzero ha attirato l’attenzione di molti club continentali. E la Fiorentina, con l’urgenza di colmare il vuoto venutosi a creare con la partenza dell’attaccante serbo, ha saputo bruciare tutti sul tempo assicurandosi per le prossime stagioni le prestazioni – ed i gol – della punta nata a Campina Grande il 25 aprile di ventiquattro anni fa.

Le cifre, da confermare, parlano di un accordo trovato con la dirigenza elvetica sulla base di 16 milioni di Euro, e con il giocatore che avrebbe firmato un contratto quinquennale con un importo vicino al milione e mezzo all’anno. Le condizioni fisiche del calciatore potrebbero anche indurre in tentazione Italiano, che potrebbe provarlo nel prossimo match casalingo dei viola previsto alla ripresa del campionato (sabato prossimo contro la Lazio), ma è probabile che a guidare l’attacco dei toscani sarà Piatek, che può comunque contare su un paio di settimane di allenamenti in più ed una maggiore confidenza con la tipologia di gioco scelto dal tecnico.

Però le sorprese, in questi ultimi giorni di mercato, potrebbero non essere finite. Nelle settantadue ore che separano la Fiorentina dalla “dead line”, ci sarebbe infatti spazio per un’altra uscita – dopo quella di Benassi, finito in prestito all’Empoli – ed un ulteriore ingresso. Si conferma infatti il pressing del Tottenham di Antonio Conte per Sofyan Amrabat, che volerebbe a Londra sulla base di un prestito con riscatto fissato a circa quindici milioni di euro, operazione che gli “Spurs” collegano alla partenza di Ndombele (il Valencia sembra avanti, ma occhio alla rimonta del Paris Saint Germain).

Ma da oltremanica potrebbero arrivare non solo contanti, specie nel caso in cui decollasse definitivamente la trattativa che porterebbe Pulgar lontano da Firenze, ipotesi tutt’altro che azzardata visto lo scarso minutaggio in maglia viola e la presenza di diversi estimatori in serie A del centrocampista cileno. Il nome sul piatto è quello di Giovani Lo Celso, mancino del Tottenham che in questa stagione è stato impiegato meno del previsto (complici i problemi al ginocchio, appena dieci presenze da titolare nelle varie competizioni) ed andrebbe a ritrovare i connazionali Martinez Quarta e Nico Gonzalez come compagni di avventura alla Fiorentina. Il gradimento del giocatore, dicono dall’Argentina, c’è già, ma resta però da superare l’ostacolo ingaggio.