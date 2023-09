Milan, con la Lazio tornano i big: la probabile formazione

Neanche il tempo di archiviare la vittoria di Cagliari, che, complice l'inaspettato ko interno dell'Inter con il Sassuolo, ha permesso al Diavolo di affiancare i cugini nerazzurri al primo posto della classifica, che per il Milan è già tempo di pensare al prossimo impegno. I rossoneri, sabato 30 settembre, ospiteranno a San Siro la Lazio di Maurizio Sarri in una sfida dall'alto coefficiente di difficoltà: malgrado Immobile e compagni abbiano raccolto fin qui soltanto 7 punti, i biancocelesti possono infatti contare su buone potenzialità, come dimostra il successo ottenuto al Maradona di Napoli nelle scorse settimane. Un match, quindi, da prendere con le molle.

Le scelte

Pioli, per la sfida contro la Lazio, rilancerà dal primo minuto alcuni dei big rimasti inizialmente in panchina a Cagliari. Tra questi Giroud e Leao, che torneranno regolarmente ad occupare il loro posto nel tridente d'attacco rossonero. Insieme a loro, verosimilmente, più Pulisic di un evanescente Chukwueze. Qualche dubbio, il tecnico, lo ha invece in mezzo al campo: con Krunic out per un problema muscolare, a Cagliari è toccato ad Adli ricoprire il ruolo di playmaker davanti alla difesa ed il francese, che ha offerto una prova soddisfacente, spera di essere confermato. Probabile, tuttavia, l'inserimento di uno tra Musah e Pobega (quest'ultimo agirebbe da mezzala con Reijnders spostato al centro).

In difesa potrebbe rivedersi dal primo minuto sulla corsia di destra Calabria, ormai pienamente recuperato dal problema fisico accusato nei giorni scorsi. Al centro, invece, probabile che Pioli confermi ancora la coppia formata da Tomori e Thiaw, con Kjaer come prima alternativa. In porta, infine, verso il rientro Maignan, che ha smaltito il fastidio muscolare accusato nella sfida di Champions contro il Newcastle.

La probabile formazione

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione del Milan contro la Lazio: