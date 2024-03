Francia-Germania, l'amichevole in diretta tv e streaming: probabili formazioni

Il week-end di sosta riservato alle nazionali propone un’amichevole di gran lusso, tra Francia e Germania che scaldano i motori in vista dell’imminente appuntamento continentale. La sfida si configura anche come rivincita del precedente “friendly match”, disputato a settembre, che ha visto i tedeschi imporsi 2-1, in quella che è stata una delle poche luci in diciotto mesi a tinte scure, alla luce dei risultati ottenuti (tre vittorie, due pareggi e sei sconfitte dopo il flop nei Campionati Mondiali). E questo nonostante il cambio di guida tecnica, con l’avvento di Nagelsmann che non ha ancora ottenuto la prima vittoria sulla panchina della Mannschaft.

Decisamente diverso il cammino della Francia, che dopo la sconfitta nella finalissima di Qatar 2022 ha perso solamente quell’amichevole: percorso impeccabile o giù di lì nelle qualificazioni ad Euro 2024, (sette vinte ed un pari), e più in generale una qualità che forse non trova eguali nel panorama delle nazionali continentali, tanto da individuarla come una delle grandi favorite per la conquista di quegli europei già vinti in altre due circostanze, l’ultima volta 24 anni fa.

Francia-Germania, le scelte di Deschamps

Per la prima volta dopo sette anni, i transalpini fare a meno del “piccolo diavolo” Griezmann, che per colpa di un infortunio alla caviglia si vede costretto ad interrompere il record di 84 partite consecutive in nazionale. Per ovviare alla sua assenza, probabile il ricorso ad una mediana con Tchouameni, un Rabiot rientrato da poco dopo il problema al piede e Zaire-Emery, con Camavinga e Fofana come alternative. Nel tridente offensivo, spazio a Dembelé a destra e Mbappé a sinistra, con il derby tra Thuram e Giroud per il posto di centroboa. In difesa, possibile il ricorso a Koundé esterno basso a destra e Lucas Hernandez sul versante opposto, mentre in mezzo Upamecano e Pavard sembrano in leggero vantaggio su Konaté. Dubbio tra i pali, Maignan è tornato in gruppo dopo i fastidi che lo avevano fermato ad inizio settimana, in caso di forfait pronto Samba.

Francia-Germania, le scelte di Nagelsmann

L’allenatore tedesco ha rinunciato in sede di convocazione a Gnabry e Goretzka, e non dovrebbe discostarsi dal 4-2-3-1 già proposto, con il pacchetto avanzato guidato da Havertz supportato da una trequarti formata da Gündoğan in mezzo con Wirtz e Musiala esterni. A guidare il centrocampo Kroos, affiancato da Andrich (con Groß come alternativa), mentre a protezione di Ter Stegen dovrebbero disporsi Kimmich a destra, Mittelstädt sulla corsia mancina e la coppia centrale fornata da Tah e Rüdiger.

Francia-Germania, le probabili formazioni

Francia (4-3-3): Maignan, Koundé, Upamecano, Pavard, Hernandez, Tchoaumeni, Rabiot, Zaire-Emery, Dembelé, Giroud, Mbappé. All. Deschamps

Germania (4-2-3-1): Ter Stegen, Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt, Kroos, Andrich, Wirtz, Gündoğan, Musiala, Havertz. All. Nagelsmann

Francia-Germania, dove vedere la partita in tv e streaming

L’amichevole Francia-Germania, in programma sabato 23 marzo alle 21 al Groupama Stadium, anche noto come Parc Olympique Lyonnais, ubicato nella cittadina Decines Charpieu, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset su Canale 20 (numero 20 del digitale terrestre e 151 del decoder Sky). Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette". Il match sarà visibile anche sulla piattaforma Sky per i possessori di abbonamento, su Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.