Frosinone-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Da una parte la voglia di continuare a stupire del Frosinone, dall'altra quella di rimanere in scia della vetta della classifica della Juventus. Una sfida ricca di spunti, quella che si disputerà allo stadio Benito Stirpe sabato 23 dicembre alle 12.30 e valevole per la 17esima giornata del campionato di serie A. I ciociari andranno alla ricerca di un altro risultato di prestigio dopo il clamoroso 4-0 esterno rifilato al Napoli in Coppa Italia, mentre i bianconeri, secondi a -4 dall'Inter, vogliono tornare al successo dopo il pareggio con il Genoa.

Frosinone-Juventus, le scelte di Di Francesco

Di Francesco, per la partita contro la Juventus, si affiderà al 4-3-3, con Soulé, Kaio Jorge e Ibrahimovic che dovrebbero essere i prescelti per comporre il tridente offensivo. In mezzo al campo Barrenechea in cabina di regia, affiancato da Brescianini e Gelli. In difesa, dove mancherà lo squalificato Okoli, potrebbe esserci spazio per Lusuardi al fianco di Romagnoli, con Lirola e Monterisi sulle corsie esterne. Tra i pali Turati.

Frosinone-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, per la trasferta di Frosinone, recupera Rabiot, che riprenderà regolarmente il suo posto in mezzo al campo al fianco di Locatelli e McKennie. In avanti il tandem dovrebbe essere composto da Chiesa e Vlahovic (in vantaggio su Kean), mentre sulle corsie esterne conferme in vista per Cambiaso a destra e Kostic a sinistra. In difesa il consueto terzetto formato da Gatti, Bremer e Danilo.

Frosinone-Juventus, le probabili formazioni

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Lusuardi, Romagnoli, Monterisi; Brescianini, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic. All. Di Francesco

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Frosinone-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Frosinone-Juventus, in programma sabato 23 dicembre alle 12.30 e valevole per la 17esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.