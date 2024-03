L'ex Inter Gabigol è stato sospeso per due anni

Grossi guai per Gabigol, ex giocatore dell'Inter, che non potrà più solcare i campi da calcio per i prossimi due anni. L'attaccante brasiliano, che dal 2019 dopo l'esperienza in Europa è tornato in patria e veste la maglia del Flamengo, è stato sospeso per aver tentato di ingannare un controllo antidoping, o per dirla in maniera più burocratica "per frode nei test antidoping". In pratica il calciatore avrebbe ostacolato lo svolgimento di un test l'8 aprile, un esame che poi è stato fatto e ha dato risultato negativo. La sentenza è decisamente pesante anche se il massimo della pena è di 4 anni di squalifica.

Che fine ha fatto Gabigol?

Gabigol era stato acquistato dall'Inter per circa trenta milioni di euro nell'ormai lontano da 2016 dal Santos, fucina di talenti purissimi. Il carioca doveva essere un grande acquisto, un giocatore di livello che a Milano avrebbe dovuto esplodere, e invece tutto andò storto. Nei nerazzurri giocò solamente una stagione con 10 gare e appena una rete, talmente poco che venne poi prestato al Benfica dove tra l'altro scese in campo solo per quattro gare.

Nel 2018 è quindi tornato in Brasile, ancora al Santos dove in una sola stagione ha segnato 27 gol e si è meritato la chiamata del Flamengo dove è tornato ad essere un bomber letale segnando 43 reti nel 2019 e 34 nel 2021, in totale nelle ultime cinque stagioni non è mai sceso sotto i 20 gol a stagione per un totale 153 in 268. Ora però si è dovuto fermare.