Genoa-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

Il Genoa reduce otto risultati utili consecutivi, l'Atalanta capace di vincere tutte le ultime tre partite, saranno loro le protagoniste del match di domenica alle 18 al Ferraris. L'esordiente in Serie A Gilardino sfida il decano delle panchine Gasperini, grande ex mai dimenticato dai tifosi del Grifone, che al momento è quarto e potrebbe riportare la Dea in Champions League.

Genoa-Atalanta, Gilardino senza De Winter

Nel Genoa fuori per squalifica De Winter, al suol posto Vogliacco, mentre in mediana l'ex Malinovskyi dovrebbe spuntarla su Stroorman per chiudere il terzetto con Frendrup e Badelj. In attacco il solito duo Gudmundsson-Reteguii, altro ballottaggio a sinistra con Spence favorito su Martin. Torna dopo l'infortunio Messias ma non sarà in campo dall'inizio.

Genoa-Atalanta, torna Koopmeiners

Gasperini sorride per il ritorno di Koopmeiners che sarà subito titolare al fianco di De Roon in mediana per prendere il posto dello squalificato Ederson. In attacco Miranchuk e De Ketelaere dovrebbero accompagnare Scamacca, qualche problemi in difesa con Hien e Palomino infortunati le scelte sono ridotte ai minimi termini, giocheranno Scalvini, Djimsiti e Kolasinac.

Genoa-Atalanta, le probabili formazioni

Genoa (3-5-2) Martinez, Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi, Kolasinac, Djimsiti, Scalvini; Holm, Koopmeiners, De Roon, Ruggeri; Miranchuk, De Ketelaere; Scamacca

Dove vedere Genoa-Atalanta in diretta tv e streaming

La sfida di Marassi sarà trasmessa solamente da Dazn su appa e sito ufficiale, inoltre sarà possibile vedere la partita anche in tv sul canale 214 di Sky ma solo se si è impossesso del doppio abbonamento.