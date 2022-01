Genoa - Udinese 0-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Squadra in casa Genoa

Finisce a reti bianche, come all'andata, Genoa-Udinese. Un Grifone sicuramente diverso da quello visto negli ultimi mesi, la cura Blessin sembra funzionare almeno sul piano del carattere e dell'intensità. Ai punti il Genoa avrebbe meritato qualcosina in più: quattro occasioni da goal nel primo tempo con Ekuban, Yeboah (doppio miracolo di Silvestri) e Destro e una grossissima anche nella ripresa con Portanova che spreca da buona posizione. L'Udinese contiene e crea poco e niente dalle parti di Sirigu, poi nel finale viene espulso Cambiaso, ma il registro della gara non cambia ed è anzi il Grifone a provare fino alla fine a vincerla, senza riuscirci. Un punticino che muove la classifica e una buona prestazione da cui ripartire, la classifica, però, rimane drammatica.

Articolo su Genova Today

Il tabellino

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Vanheusden, Vasquez (54′ Cambiaso); Sturaro, Badelj; Ekuban (83′ Calafiori), Portanova, Yeboah; Destro (67′ Caicedo). A disposizione: Semper, Marchetti, Buksa, Galdames, Maksimovic, Masiello, Melegoni, Pandev. All. Blessin.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Pérez; Molina, Arslan (91′ Jajalo), Wallace, Makengo, Soppy (68′ Udogie); Deulofeu, Beto (73′ Success). A disposizione: Santurro, Piana, Ianesi, Marì, Nestorovski, Pinzi, Pussetto, Samardzic, Zeegelaar. All. Cioffi.

ARBITRO: Doveri.

ESPULSO: 78′ Cambiaso.

AMMNONITI: Sturaro, Makengo, Deulofeu, Arslan, Portanova, Perez.

Genoa - Udinese 0-0 dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Genoa - Udinese 0-0 giocata sabato 22 gennaio sono disponibili su Sky Sport