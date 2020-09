Germania-Spagna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tornano gli impegni delle Nazionali e torna la Nations League, competizione vinta lo scorso anno dal Portogallo di Cristiano Ronaldo. Tra le gare in programma questa sera spicca il big match Germania-Spagna, valevole per la prima giornata del girone 4 della Lega A. I tedeschi di Joachim Löw non potranno contare sul blocco del Bayern Monaco, al quale il commissario tecnico ha lasciato qualche giorno di riposo in più dopo gli impegni in Champions League, e si affideranno in attacco al neo centravanti del Chelsea Timo Werner. Gli spagnoli di Luis Enrique, invece, potrebbero lanciare dal primo minuto il baby talento Ansu Fati, già messosi in luce nella passata stagione con la maglia del Barcellona. Insieme a lui, nel tridente offensivo, dovrebbero esserci Oyarzabal e Asensio.

Germania-Spagna

La gara tra Germania e Spagna, che si disputerà alla Mercedes Benz Arena di Stoccarda con fischio d'inizio alle 20.45, sarà trasmessa in chiaro su Italia 1. Il match sarà visibile anche in streaming collegandosi a Mediaset Play con pc, tablet o smartphone.

Germania-Spagna, le probabili formazioni

Germania (4-2-3-1): Trapp; Kehrer, Sule, Rudiger, Gosens; Kroos, Gundogan; Brandt, Havertz, Sané; Werner. Allenatore: Joachim Löw.

Spagna (4-3-3): De Gea; Carvajal, Sergio Ramos, Llorente, Gaya; Fabian Ruiz, Busquets, Thiago Alcantara; Ansu Fati, Oyarzabal, Asensio. Allenatore: Luis Enrique.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

.