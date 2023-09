Video hard con minorenne su Whatsapp: tre giocatori del Real Madrid arrestati

La polizia spagnola ha arrestato almeno tre calciatori delle giovanili del Real Madrid, con l'accusa di aver diffuso un video a sfondo sessuale di una minorenne. Come riporta l'agenzia di stampa Reuters, i dirigenti del Real Madrid non si sono resi disponibili per un commento.

Gli arresti arrivano in un momento difficile per il calcio spagnolo, tra le accuse di abusi sessuali contro l'ex presidente della federazione calcistica Luis Rubiales, sospeso dopo aver baciato sulle labbra la calciatrice spagnola Jenni Hermoso, scatenando un'ondata di indignazione.

Il video, la diffusione su Whatsapp e la denuncia

Il quotidiano spagnolo El Confidencial ha riferito in precedenza, citando fonti dell'inchiesta, che gli arrestati erano tre giocatori del settore giovanile, della squadra riserve e della terza squadra, e che il caso era iniziato dopo una denuncia alla polizia presentata il 6 settembre alle Isole Canarie dalla madre della vittima minorenne.

Secondo il rapporto, l'oggetto principale dell'indagine è un giocatore del Real Madrid C, la terza squadra del club spagnolo, che avrebbe filmato la sua relazione sessuale con la vittima, una minorenne di 16 anni. La stazione radio spagnola Cadena Ser ha riferito che la relazione sarebbe stata consensuale.

Gli altri due giocatori avrebbero condiviso il video senza il consenso del minore tramite WhatsApp: tutti e tre sono stati arrestati nella mattina di oggi, giovedì 14 settembre 2023, a Madrid, sospettati di aver commesso un reato noto nel diritto penale spagnolo come "rivelazione di segreti di natura sessuale".

Continua a leggere su Today.it...