Verona-Lazio, formazioni e dove vederla in tv e streaming

E’ una Lazio a caccia del poker di vittorie consecutive, ma anche desiderosa di invertire una tendenza negativa in campionato nelle sfide esterne. Dopo le vittorie contro il Celtic in Champions, contro il Cagliari in Serie A ed il Genoa in Coppa Italia – ottenute senza incassare reti – la squadra di Sarri cercherà di fare nuovamente festa lontano dall’Olimpico. In trasferta il rendimento dei biancocelesti è infatti molto distante da quello delle squadre di testa: appena sei punti in sette match, con cinque sconfitte ed il bottino pieno fatto a settembre a Napoli ed a metà ottobre a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Gli scaligeri dal canto loro hanno interrotto la serie di cinque sconfitte consecutive pareggiando contro Lecce e Verona, ma non brindano ad un successo da oltre tre mesi, ovvero dal tris di affermazioni nelle prime tre uscite stagionali (contro l’Ascoli in Coppa Italia e contro Empoli e Roma in campionato). Il dato relativo ai precedenti in terra veneta è favorevole ai padroni di casa, che in 26 match si sono imposti dieci volte contro le sei vittorie della squadra romana, sebbene abbiano sempre incassato almeno un gol negli ultimi nove incroci al “Bentegodi”. L’ultimo clean sheet interno gialloblù contro i bianconcelesti nella competizione risale al 22 ottobre 2000 (successo per 2-0 arrivato con un autogol di Favalli e con la prima rete in Serie A di Adrian Mutu).

Verona-Lazio, le scelte di Baroni

Il mister degli scaligeri deve affrontare ancora una situazione di emergenza nel pacchetto arretrato: Magnani è fuori causa, ed anche sui recuperi di Hien e Dawidowicz permangono forti perplessità. Si va pertanto verso la conferma di un pacchetto arretrato a quattro davanti a Montipò, con esterni bassi Terracciano e Tchatchoua (avanti nel ballottaggio con Doig e Faraoni) e la coppia Amione-Coppola al centro. Diga mediana formata da Duda e Folorunsho, con Suslov (favorito su Hongla) ad agire in posizione più avanzata. A supporto di Djuric, riferimento offensivo centrale, ci saranno Ngonge e Lazovic (con Mboula come alternativa), in considerazione del probabile forfait di Saponara che deve smaltire un risentimento muscolare.

Verona-Lazio, le scelte di Sarri

E’ un sorriso tirato quello del tecnico biancoceleste osservando l’elenco dei disponibili, che non contempla né Vecino (ancora escluso), né Romagnoli, ma per la sfida in Veneto l’allenatore campano non potrà contare nemmeno su Patric, alle prese con un affaticamento muscolare e che pertanto non dovrebbe essere rischiato, né su Isaksen che ha accusato uno stiramento che lo obbligherà ad una sosta ai box. Ci sarà però Casale, che al centro della difesa si posizionerà accanto a Gila, con Lazzari e Marusic i quali completeranno la difesa a protezione di Provedel. A centrocampo ci sono buone possibilità di rivedere Luis Alberto dal 1’ (c’è sempre Kamada come alternativa), in un reparto che contemplerà anche Guendozui e Rovella favorito su Cataldi per agire da regista. In avanti, sicuri Immobile e Felipe Anderson, insieme a Pedro che dovrebbe spuntarla su uno Zaccagni rientrato in gruppo ma per cui si prevede un inizio di gara in panchina.

Verona-Lazio, le probabili formazioni

Hellas Verona (4-3-3): Montipò, Tchatchoua, Coppola, Amione, Terracciano, Folorunsho, Duda, Suslov, Ngonge, Djuric, Lazovic. All. Baroni

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Gila, Marusic, Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Verona-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Verona-Lazio in programma sabato 9 dicembre alle ore 15 allo stadio “Bentegodi” di Verona, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.