Igor Tudor è il nuovo allenatore della Lazio

La Lazio ha scelto Igor Tudor come nuovo allenatore. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha incontrato a Roma il tecnico e il suo agente ed è stata trovata un'intesa di massima per un contratto fino al 2025, con l'opzione per un altro anno.

L'ex allenatore di Marsiglia e Verona, sostituirà quindi il dimissionario Maurizio Sarri, e potrebbe prendere la squadra dopo la gara con il Frosinone dove andrà in panchina il vice di Sarri, Giovanni Martusciello.

Con sei mesi "di ritardo" Tudor approda sulla panchina laziale. Lotito lo aveva già contattato a ottobre dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan: una serie di vittorie salvò Sarri, ma il croato era già da allora stato individuato come il tecnico giusto da cui ripartire in casa Lazio.

