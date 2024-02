Infortunio Calhanoglu, condizioni e tempi di recupero

Una netta vittoria, la decima consecutiva. L'Inter, nella giornata di ieri, domenica 25 febbraio, ha espugnato il Via del Mare di Lecce con un netto 0-4 consolidando ulteriormente il primato in classifica. Una sfida in cui i nerazzurri hanno dovuto fare a meno di Hakan Calhanoglu, messo ko da un problema muscolare e sostituito in cabina di regia da Asllani. Uno stop che preoccupa l'intero ambiente, dato che il turco è ormai diventato uno degli elementi chiave della formazione di Simone Inzaghi, capace non solo di orchestrare la manovra corale, ma anche di trovare la via del gol con buona continuità.

Le condizioni di Calhanoglu

Calhanoglu è alle prese con un problema all'adduttore e il giocatore, nelle prossime ore, si sottoporrà agli esami strumentali del caso per valutare con maggior precisione l'entità del problema. Il centrocampista, in ogni caso, sarà sicuramente indisponibile per il recupero contro l'Atalanta, in calendario per mercoledì 28 febbraio, e per la partita contro il Genoa, in programma lunedì 4 marzo. Calhanoglu proverà a rimettersi a disposizione di Inzaghi per la gara con il Bologna del 9 marzo, ma ad oggi sembra più plausibile un suo ritorno in campo in occasione del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid di quattro giorni più tardi. In sua assenza il ruolo di regista sarà occupato da uno tra Asllani e Mkhitaryan: in quest'ultimo caso nella posizione di mezzala, insieme a Barella, ci sarebbe spazio per Frattesi.