Infortunio Tomori, condizioni e tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa Milan. I rossoneri, reduci dalla pesantissima sconfitta per 4-0 contro la Lazio, che ha fatto seguito a quella altrettanto pesante in Supercoppa Italiana con l'Inter, devono infatti fare i conti anche con l'infortunio riportato da Fikayo Tomori. Il difensore, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso del primo tempo della sfida contro i biancocelesti (al suo posto in campo è entrato Kjaer), si è sottoposto in queste ore agli esami strumentali del caso, che non hanno portato buone notizie allo staff del Diavolo.

Le condizioni di Tomori

A Tomori, infatti, è stata riscontrata una lesione di un muscolo rotatore dell'anca sinistra, con le sue condizioni che verranno valutate nuovamente tra una settimana. Certa, quindi, la sua assenza nella sfida contro il Sassuolo, in programma domenica 29 gennaio a San Siro. Il difensore, tuttavia, è a forte rischio anche per il derby contro l'Inter, in calendario il 5 febbraio. Lo staff rossonero farà di tutto per recuperare l'inglese per la delicata sfida con i cugini, ma ad oggi rimane più che un dubbio. Per Tomori, perno della retroguardia rossonera, si tratta del terzo infortunio all'anca della sua carriera dopo quelli riportati nel dicembre 2019, quando indossava la maglia del Cheslea, e nel novembre 2021.