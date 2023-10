Inghilterra-Italia, le quote dei bookmakers

Dare continuità alla vittoria ottenuta contro Malta. Questo l'obiettivo dell'Italia, che martedì 17 ottobre, alle 20.45 a Wembley, farà visita all'Inghilterra nella gara valevole per le qualificazioni ad Euro 2024. Gli azzurri, al momento, occupano il secondo posto a pari merito con l'Ucraina (che però ha giocato una partita in più) nel girone C, a -3 dai Tre Leoni. Per la formazione di Luciano Spalletti, quindi, conquistare un risultato positivo sarebbe fondamentale per poi presentarsi agli ultimi due appuntamenti di novembre contro Macedonia del Nord e Ucraina con meno pressioni.

Le quote

Quella in terra inglese, tuttavia, non sarà una partita semplice per l'Italia. A confermarlo le quote dei bookmakers: secondo le agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Bwin e Sisal), gli azzurri si presenteranno a Wembley da sfavoriti. Il successo di Donnarumma e compagni è infatti quotato 5.50, mentre ben più bassa è la quota della vittoria inglese, che oscilla tra 1.65 e 1.67. Piuttosto alta anche la quota del segno X, fissata a 3.75.

Queste, nel dettaglio, le quote della partita Inghilterra-Italia: