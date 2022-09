Inter, Onana o Handanovic? Inzaghi chiarisca chi sarà il titolare

Contro il Bayern, nell'esordio (amaro) stagionale in Champions League, è toccato ad André Onana difendere i pali nerazzurri. Per il portiere camerunese, arrivato in estate a parametro zero dall'Ajax, si è trattato del debutto assoluto in gare ufficiali con la maglia dell'Inter, visto che fino a questo momento il ruolo di titolare era spettato all'esperto Samir Handanovic. Una scelta, quella per cui ha optato il tecnico Simone Inzaghi, guidata dalla voglia di cambiamento dopo un inizio di stagione sofferto, con Lautaro e compagni costretti ad incassare già due ko (contro Lazio e Milan) in campionato. Ad onor del vero, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno, quando lo sloveno si è reso protagonista di diversi errori, poche sembrano le responsabilità di Handanovic in questa partenza lenta dell'Inter. Ed è proprio per questo che la scelta di puntare su Onana nella prestigiosa sfida contro il Bayern rischia di diventare una bomba ad orologeria all'interno dello spogliatoio nerazzurro.

Sì, perché Handanovic, ne siamo certi, avrebbe voluto vivere da protagonista la serata contro i bavaresi, malgrado Simone Inzaghi, nel post gara, sia intervenuto a difesa dell'ex Udinese sottolineando che già sabato, nel match contro il Torino, lo sloveno riprenderà regolarmente il suo posto. Chiaro, però, che a questo punto l'ombra di Onana alle sue spalle rischia di farsi ingombrante e la sensazione, per quanto ne dica il tecnico nerazzurro, è che al primo errore Samir possa essere messo da parte per lanciare definitivamente Onana. Una scelta che sarebbe anche legittima, per carità, ma l'errore, probabilmente, è stato commesso a monte: in un ruolo così delicato come quello del portiere è sempre bene avere gerarchie ben chiare, mentre qui, stavolta, si è avuta come l'impressione che si sia avuto l'obbligo "morale" di puntare inizialmente su Handanovic per riconoscenza aspettando a gloria il momento di lanciare Onana. Una situazione non certamente ottimale né per Handanovic, né per Onana e, probabilmente, per l'intero spogliatoio nerazzurro.